Stefania Constantini è stata uno dei volti delle Olimpiadi di Pechino, un sorriso contagioso che con le sue magie sul ghiaccio ha costruito Gazzetta dello Sport. è stata uno dei volti delle Olimpiadi di Pechino, un sorriso contagioso che con le sue magie sul ghiaccio ha costruito un oro storico insieme al collega Amos Mosaner e reso il curling incredibilmente popolare. Un prodigio che ha soli 22 anni e una carriera davanti in cui scrivere altre pagine mirabolanti, cercando di mantenere alto il nome di una disciplina che da quel magico febbraio ha visto crescere il numero dei suoi tesserati e cimentarsi migliaia di amatori nelle poche strutture sparse nel nord Italia. Lei di questo va molto fiera e l'ha raccontato in un'intervista alla

Constantini-Mosaner e uno storico ORO: l'impresa in soli 120 secondi

Ad

"Dopo i Giochi mi sono ritrovata catapultata in una nuova dimensione. La gente mi fermava per strada e mi chiedeva foto e autografi, i giornali e le tv andavano a caccia di interviste. Solo in quei giorni ho veramente capito la portata dell'impresa compiuta. Conservo tutto nel mio cuore. Ho imparato molto da queste esperienze, in senso sportivo e non solo. Partecipare a un'Olimpiade era il mio sogno da bambina, figuratevi vincerla. Per quanto riguarda il mio sport, spero non succeda come dopo Torino 2006, quando siamo presto tornati quattro gatti. Ma stavolta c'è la prospettiva Milano-Cortina e va sfruttata. È evidente che da Milano a Bormio, dalla mia Cortina a Pinerolo la voglia di curling è tanta. Servono impianti dislocati su tutto il territorio e quelli che ci sono vanno ristrutturati".

Curling Il Canada vince il bronzo ai Mondiali femminile. Svezia ko all’extra-end IERI A 22:06

Constantini e Mosaner, l’oro storico e la gioia sul podio: la premiazione

Dopo le Olimpiadi, Stefania è stata impegnata nei Mondiali di Port George (British Columbia, Canada) dove ha chiuso al decimo posto nel torneo femminile con le compagne Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli. "La nostra, oggi, è una squadra giovane. In Canada abbiamo vinto quattro partite, ma super potenze a parte avremmo potuto giocarcela con tutte. Il curling è sempre più un gioco di squadra: tra giocatrici e staff c'è un confronto continuo. Il nostro è ridotto: con noi in Canada c'era solo Violetta (Caldart, la CT, ndr). Altri hanno allenatori vari, fisioterapisti, psicologi". Ma quali sono i programmi di Constantini per il prossimo futuro? "Mi aspettano le finali di campionato, alcuni impegni a Roma e il Mondiale di doppio misto a Ginevracon Amos. Poi, finalmente, un po' di vacanza al caldo con il mio Domenico, che ha finito la sua stagione da hockeista col Fassa".

Il ritorno di Constantini e Cortina si veste a festa, l'accoglienza!

Curling Mondiali: Italia-Turchia 9-7, seconda vittoria delle azzurre 24/03/2022 A 07:30