350 agonisti e solamente tre poli principali (Cortina, Pinerolo e Cembra) essersi spinto sino alla finalissima olimpica? Lo abbiamo chiesto al nostro Alessandro Zisa, commentatore per Eurosport nonché assistente tecnico del Curling Club Dolomiti a Cortina d'Ampezzo. Lui Stefania Constantini l'ha vista crescere e bruciare le tappe assieme al compagno di viaggio Amos Mosaner.... A margine di un'impresa già di per sé leggendaria, ovvero quella di Stefania Constantini e Amos Mosaner di aver assicurato alla Nazionale Italiana la prima storica medaglia olimpica nel torneo di curling , un interrogativo si staglia all'orizzonte: come può un Paese in grado di contare al massimoe solamente(Cortina, Pinerolo e Cembra) essersi spinto sino alla finalissima olimpica? Lo abbiamo chiesto al nostro, commentatore per Eurosport nonché assistente tecnico del Curling Club Dolomiti a Cortina d'Ampezzo. Lui Stefania Constantini l'ha vista crescere e bruciare le tappe assieme al compagno di viaggio Amos Mosaner....

Il percorso, la chiave verso Pechino

"Il reclutamento è stato fondamentale, con numeri sempre ridotti. Portiamo a provare il curling dalle scuole di Cortina e dei paesi vicini 1000 bambini ogni anno. Di questi 1000 rimangono attaccati al Curling 40/50 ogni due tre anni. Quel numero si assottiglia sempre di più quando arrivano alla fascia d’età di fine scuola. Molti abbandonano il curling per andare all’università o iniziare a lavorare. La capacità è stata quella delle società di fare un ottimo lavoro su quel numero ridotto di ragazzi rimasti e trasmettere gli insegnamenti del passato per allestire squadre competitive.. Io come istruttore arrivo dalla storia olimpica del 2006 così come altri istruttori: siamo stati bravi a trasmetterlo ai ragazzi. Chi a Cembra per Mosaner, noi a Cortina per la Constantini."

Dai feudi tricolori del curling a Pechino

"Pinerolo, Cortina e Cembra sono i poli principali, gli apici di un percorso molto più ampio in tante altre parti d’Italia come Claut, Bormio, Merano… La Federazione porta a compimento il lavoro fatto dalle società con i suoi istruttori nazionali per poi portarlo a livelli internazionale provando a ottenere risultati di rilievo. Il duro lavoro delle società poi è stato valorizzato dalla Federazione"

Il viaggio di Amos e Stefania

"Mi aspettavo che ambissero alla semifinale, sono stupito dal percorso e dal modo in cui sono arrivati in finale. Continuità di gioco, gestione emotiva, determinazione e questa pazzesca simbiosi sportiva. Stefania ha fatto qualche tiro superlativo nei momenti di difficoltà. Ha fatto delle robe straordinarie! Amos ha una gestione dell’azione di sweeping incredibile! C’è un’alchimia imbattibile tra loro due. Si sono sfogati, si sono commossi e ci siamo commossi noi ma per la finale saranno resettati. Saranno pronti come ierii!"

Che volano per il curling, uno sport da provare!

"In tutto l’arco alpino, da Pinerolo a Cortina passando per Milano…. Dove c’è una pista di curling, che le persone vadano a provarlo anche solo per divertirsi! E che i bambini si avvicinino a una disciplina così sportiva! Non sembra ma l’aspetto atletico è fondamentale anche per noi. Così come il suo valore di aggregazione, il rispetto e lo spirito di squadra. Il fair play per noi è fondamentale. I giudici sono quasi soprammobili. Insegniamo agli atleti sin da bambini ad avere rispetto, per l’avversario le regole. Se si commette un’infrazione ci si autodenuncia, non occorre che venga l’arbitro. Avverto la squadra avversaria che mi dirà se l’infrazione è così grave da dover prendere dei provvedimenti oppure ci passerà sopra come non fosse successo nulla. E poi c’è il terzo tempo dopo la partita, come nel rugby. Per noi una liturgia!"

Dalle scuole italiane alla finale olimpica del National Aquatics Centre di Pechino: questione di percorso, di programmazione e lavoro duro. No, non ci siamo arrivati per caso a giocarci una medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Invernali: lo sospettavamo con forza e le parole di Zisa non sono che una confortante conferma.

Finale per l'oro: quando si gioca?

Martedì 8 febbraio, ore 13.05 FINALE PER L'ORO CONTRO LA NORVEGIA

