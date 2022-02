Stefania Constantini e Amos Mosaner da favola! La coppia del doppio misto di curling ha inanellato un filone di undici vittorie consecutive, raggiungendo una clamorosa medaglia d'oro. Nella giornata di sabato 5 febbraio, gli azzurri hanno affondato La coppia del doppio misto di curling ha inanellato un filone di undici vittorie consecutive, raggiungendo una clamorosa medaglia d'oro. Nella giornata di sabato 5 febbraio, gli azzurri hanno affondato l'Australia per 7-3 e la Gran Bretagna per 7-5 , prenotando matematicamente il passaggio in semifinale. Mentre domenica 6 febbraio hanno spazzato via i padroni di casa SuYuan Fan e Zhi Ling con un secco 8-4 , per poi superare 12-8 la Svezia in una battaglia all'ultimo end. Nella semifinale contro la Svezia di Almida De Val e di Oskar Eriksson – tra le grandi favorite per la vittoria finale -, gli Azzurri si sono imposti 8-1 condannando gli svedesi con un end d’anticipo, mentre nel pomeriggio italiano di martedì 8 febbraio hanno surclassato per 8-5 la Norvegia vincendo una meritatissima medaglia d'oro.

Pechino 2022 Constantini e Mosaner, l’oro storico e la gioia sul podio: la premiazione 39 MINUTI FA

14.50 - Un pomeriggio da favola

È stato un pomeriggio incredibile. Nessuno avrebbe pronosticato questa vittoria 10 giorni fa. L'Italia è medaglia d'oro nel doppio misto di Curling. Qualcosa di pazzesco. Mentre voi continuate a festeggiare, questo liveblog vi saluta e vi ringrazia per l'attenzione.

Il punto che vale l'ORO di Stefania: Italia in Paradiso!

14.43 - IMPRESA TITANICA, 8-5 ITALIA

Ricordatevi questo 8 febbraio. È una giornata storica per l'Italia dello sport.

14.42 - MEDAGLIA D'OROOOOOOOOOOOOOOO

ABBIAMO VINTOOOOOOOOOOOOOOO. BOCCIATA DI STEFANIA. BOCCIATA DI STEFANIAAAAAAAAAAA.

14.41 - Ultimo tiro

Stefania deve andare a punto. O bocciare.

14.40 - Ultime due stone

La Norvegia è all'ultima stone. Se sbagliano è finita.

14.37 - Due stone al termine

Siamo agli sgoccioli.

14.34 - Ultimo end, l'Italia si gioca il power play

Comincia adesso l'ultimo end. Se l'Italia tiene il vantaggio, è medaglia d'oro; se la Norvegia pareggia, c'è l'extra end. In caso di sorpasso, Norvegia medaglia d'oro.

14.32 - La Norvegia ne mette due, 7-5

La Norvegia sfrutta il timeout e gioca una stone celestiale. L'Italia sbaglia la guardia, ma Skaslien non riesce a marcare il terzo punto. In qualche modo ci siamo salvati. Manca solo un end alla fine.

14.28 - Timeout Norvegia

Un punto non basta alla Norvegia. L'Italia tirerà per ultima nell'ottavo end. Con la possibilità di usare il power play. Agli scandinavi serve una giocata da tre punti. Per ora, a due stone dalla fine del settimo end, gli avversari dell'Italia hanno in mano un solo punto.

14.19 - Settimo end

Meno due alla fine. Italia avanti 7-3.

14.18 - ALTRO PUNTO ITALIA, 7-3

Si era messa malissimo questa mano. Un tiro di Nedregotten ci ha fatto sudare. Poi la grande reazione italiana con le ultime due stone. Saliamo 7-3 nel punteggio. Mancano due end al traguardo. Manteniamo 4 punti di vantaggio.

14.07 - Sesto end

La Norvegia deve recuperare tre punti. L'Italia deve difendere il vantaggio.

14.05 - Salva la mano la Norvegia, 6-3

Guadagna un punticino la Norvegia. Gli scandinavi salgono 6-3. Italia bravissima ad annullare il potere del power play con un end veramente preciso e ordinato. Norvegia sempre più nervosa. Soprattutto Nedregotten. Tre end alla fine.

13.55 - Quinto end, si parte!

L'Italia tira per prima. I nostri devono difendere 4 punti di vantaggio. La Norvegia si gioca il power play.

13.51 - Piccola pausa

Tiriamo il fiato un attimo. 6-2 Italia dopo quattro end. Ce ne sono ancora quattro da disputare. È lunghissima.

Stefania Constantini, tiro da urlo e 3 punti in finale!

13.49 - SONO TREEEEEEE! TRE PUNTI ITALIA! 6-2

Norvegia completamente in confusione con le bocciate. Sbagliano sia Nedregotten, molto più sporco rispetto ad inizio partita, sia Skaslien con l'ultima stone. Una perla di Stefania Constantini ci porta tre punti. Secondo break consecutivo Italia: 6-2 lo score.

13.39 - Quarto end

Siamo di nuovo in pista. Senza sosta.

13.38 - MANO RUBATA, 3-2 per noi!

End molto ben giocato dell'Italia. Mosaner continua a spiegare Curling. Constantini preziosa con i suoi tiri piazzati. Una bocciata di Skaslien ci toglie almeno due punti nel finale. Break Italia: 3-2!

13.27 - PAREGGIAMO, 2-2

End senza senso di Amos Mosaner. Il 26enne gioca in maniera perfette tutte le stone. Nel finale una bocciata di Constantini va vicino a regalarci altri due punti. Grande reazione italiana. Siamo di nuovo pari.

13.16 - Secondo end!

Si riparte. L'Italia deve recuperare due punti di svantaggio.

13.14 - Partenza difficile, 2-0 Norvegia

Subito rubata la mano dalla Norvegia. Decisive le stone iniziali che hanno rotto il nostro gioco. Un po' di nervosismo in casa Italia.

13.05 - Si parte, prima stone norvegese!

Finalmente si parte. Martello per l'Italia. Primo tiro norvegese.

13.00 - Ci siamo!

Mancano meno di 5 minuti al via. Tensione incredibile. Stefania Constantini e Amos Mosaner contro Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten.

I nostri avversari

La nostra Nazionale si è già assicurata quantomeno la medaglia d’argento, ma ora non si può che sognare in grande con l’obiettivo del titolo a cinque cerchi. Servirà in ogni caso un ultimo - immane - sforzo contro i vice campioni della Norvegia, già sconfitti nella fase a gironi. Amos Mosaner e Stefania Constantini incroceranno la coppia bronzo a PyeongChang formata da Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, capaci di superare la temibile Gran Bretagna.

Il report della vittoria contro la Svezia

Stefania Constantini e Amos Mosaner nella storia! Gli Azzurri ci regalano la decima vittoria consecutiva nella semifinale contro la Svezia di Almid De Val e Oskar Eriksson. La coppia tricolore si impone 8-1, ed ora giocherà per l'oro nella finale contro la vincente del match tra Gran Bretagna e Norvegia. La favola dei due giovani italiani continua.

La partita perfetta di Mosaner e Constantini: rivivi il colpo finale

La vittoria contro il Canada

Nono successo consecutivo per la coppia azzurra nel curling doppio misto. Stefania Constantini e Amos Mosaner chiudono il round robin da imbattuti, vincendo tutte le partite disputate, compresa l'ultima contro il Canada. Nell'extra-end è decisivo un perfetto tiro di Stefania, che vale l'8-7 finale e la nona perla consecutiva a questi Giochi Olimpici!

L'Italia supera 8-7 il Canada all'extra-end: 9ª perla di fila, gli highlights

Le vittorie della coppia azzurra

Italia-USA 8-4

Italia-Svizzera 8-7

Italia-Norvegia 11-8

Italia-Repubblica Ceca 10-2

Italia-Australia 7-3

Italia-Gran Bretagna 7-5

Italia-Cina 8-4

Italia-Svezia 12-8

Canada-Italia 7-8

Semifinale: Italia-Svezia 8-1

Bocciata pazzesca e sorriso, Constantini è una meraviglia

