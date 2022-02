L’Italia ha cambiato marcia nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. , hanno conquistato la seconda vittoria nel torneo (dopo quella contro la Svizzera, a fronte di cinque sconfitte) e restano ancora in corsa per quella che sarebbe una clamorosa qualificazione alle semifinali. Gli azzurri hanno sconfitto gli USA per 10-4 , hanno conquistato la seconda vittoria nel torneo (dopo quella contro la Svizzera, a fronte di cinque sconfitte) e restano ancora in corsa per quella che sarebbe una clamorosa qualificazione alle semifinali.

gli USA devono perdere contro la Danimarca; la Russia deve perdere contro la Gran Bretagna; la Svizzera deve vincere massimo una partita contro Cina e Svezia. Se si avverassero tutte queste combinazioni allora si creerebbe un’ammucchiata selvaggia di più squadre al quarto posto a quota quattro vittorie e si andrebbero a vedere gli scontri diretti per decidere chi staccherebbe l’ultimo La nostra Nazionale deve battere Norvegia e Danimarca nelle ultime due partite, ma contestualmente deve sperare in risultati favorevoli nelle altre partite:; la Russia deve perdere contro la Gran Bretagna; la Svizzera deve vincere massimo una partita contro Cina e Svezia.di più squadre al quarto posto a quota quattro vittorie e si andrebbero a vedere gli scontri diretti per decidere chi staccherebbe l’ultimo pass a disposizione per le semifinali

Ad

Retornaz implacabile, lo skip azzurro trova 2 punti contro gli USA

Pechino 2022 LIVE! Italia-Danimarca: agli azzurri serve un miracolo UN' ORA FA

In base a quei risultati il gruppone assembrato al quarto posto potrebbe essere composto da un minimo di due a un massimo di cinque squadre tra USA, Russia, Svizzera, Italia, Cina. Questa la situazione negli scontri diretti: l’Italia è in vantaggio con Svizzera e USA; gli USA sono in vantaggio con Russia, Cina e Svizzera; la Russia è in vantaggio con Cina e Italia; la Svizzera è in vantaggio con la Russia; la Cina è in vantaggio con l’Italia. Si deve ancora giocare Cina-Svizzera.

Curling - I risultati del round robin (le prime 4 volano in semifinale)

SQUADRE RISULTATI Svezia (qualificata) 7-1 Gran Bretagna (qualificata) 6-1 Canada 5-3 ROC 4-4 USA 4-4 Svizzera 3-4 Cina 3-5 Norvegia 3-5 ITALIA 2-5 Danimarca 1-6

Errore di Shuster, l'Italia vince 10-4 e trova il 2° hurrà

L'ITALIA SI QUALIFICA SE...

L’Italia deve obbligatoriamente vincere le prossime due partite contro Danimarca e Norvegia

Contestualmente bisogna sperare che la Russia perda contro la Gran Bretagna.

Contestualmente gli USA devono perdere contro la Danimarca.

Contestualmente bisogna sperare che la Svizzera vinca massimo una partita contro Cina e Svezia. Sarebbe ottimale se battesse la Cina e perdesse con la Svezia.

Questa la situazione negli scontri diretti: l’Italia è in vantaggio con Svizzera e USA; gli USA sono in vantaggio con Russia, Cina e Svizzera; la Russia è in vantaggio con Cina e Italia; la Svizzera è in vantaggio con la Russia; la Cina è in vantaggio con l’Italia. Si deve ancora giocare Cina-Svizzera.

IL CALENDARIO DELL'ITALIA

Giovedì 10 febbraio - 07.05 Italia-Gran Bretagna ( 5-7 ) REPORT

( ) REPORT Venerdì 11 febbraio - 02.05 Italia-Svezia ( 3-9 ) REPORT

( ) REPORT Sabato 12 febbraio - 07.05 Italia-Cina ( 9-12 ) REPORT

( ) REPORT Domenica 13 febbraio - 02.05 Italia-Russia ( 7-10 ), 13.05 Italia-Svizzera ( 8-4 ) REPORT VS RUSSIA, REPORT VS SVIZZERA

( ), 13.05 ( ) REPORT VS RUSSIA, REPORT VS SVIZZERA Lunedì 14 febbraio - 07.05 Italia-Canada (3-7) REPORT

REPORT Martedì 15 febbraio - 13.05 Italia-USA ( 10-4 ) REPORT

( ) REPORT Mercoledì 16 febbraio - 07.05 Italia-Danimarca

Giovedì 17 febbraio - 02.05 Italia-Norvegia

Errore di Shuster, l'Italia vince 10-4 e trova il 2° hurrà

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI

Questo è nel dettaglio il calendario delle gare giorno per giorno: Pechino 2022 entra nel vivo. Gli orari indicati sono quelli italiani.

Mosaner: "Serviva un cambiamento, finalmente la prima vittoria"

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Tutti pazzi per il curling: stone, bocciata e tutto quello che c'è da sapere

Pechino 2022 Italia devastante! I campioni olimpici americani battuti 10-4 2 ORE FA