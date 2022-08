Le prove della 8 ore di Suzuka sono state funestate da un bruttissimo . L’uomo della Honda ha perso il controllo della sua moto in uscita dalla 130, attraversando la pista e colpendo poi le barriere, in un incidente che ha ricordato molto quello che causò la morte di Daijiro Kato. incidente accorso al pilota britannico Gino Rea . L’uomo della Honda ha perso il controllo della sua moto in uscita dalla 130, attraversando la pista e colpendo poi le barriere, in un incidente che ha ricordato molto quello che causò la morte

Rea, che non ha nessun grado di parentela con il pilota della Superbike Jonathan Rea, è stato trasportato in ospedale con l’elicottero, perdendo immediatamente conoscenza al momento dell’impatto. Le condizioni sono parse immediatamente gravi, ma la situazione sembra si stia stabilizzando in maniera positiva.

Ad annunciarlo è Terry Rymer, opinionista di Eurosport UK e vincitore di cinque Bol dor, via Twitter. Con un post il britannico ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni del suo connazionale, riferendo che se le condizioni di Rea dovessero rimanere stabili nelle prossime 24 ore i medici potrebbero optare per togliere il sistema di respirazione assistita.

Lo stesso Rymer afferma anche che lo stesso staff medico è rimasto sbalordito da come Rea stia recuperando e di come il suo corpo stia reagendo. Una buona notizia dopo la grandissima paura provata dopo l’incidente, che aveva fatto temere il peggio per il pilota.

