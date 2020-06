NFL: giocatori di Cowboys e Texans positivi al Coronavirus, anche la stella Zeke Elliott

Ezekiel Elliott #21 of the Dallas Cowboys runs the ball as the Cowboys play the Kansas City Chiefs at AT&T Stadium on November 5, 2017 in Arlington, Texas.

La situazione legata all’emergenza sanitaria globale sembra ormai in fase di miglioramento in diverse zone del mondo, molto meno negli Stati Uniti. Anche lo sport a stelle e strisce è stato pesantemente colpito nel corso di questi mesi e, secondo quanto riportato da molti media americani, le brutte notizie non sono certo finite. Diversi giocatori di Dallas Cowboys e Houston Texans, infatti, sono risultati positivi al coronavirus.

Non sono stati rivelati né i numeri totali dei giocatori positivi, né i nomi, tranne uno. Il formidabile running back dei Dallas Cowboys, Ezekiel Elliott, infatti, ha confermato di essere tra i contagiati (dopo che il suo ex agente Rocky Arceneaux aveva anticipato la notizia a NFL Network) ma di non avere problematiche particolari riguardo la malattia e di sentirsi sostanzialmente bene.

Colpisce il fatto che nessun giocatore di Cowboys nelle ultime settimane si sia recato nelle strutture di allenamento della squadra (ancora chiuse secondo le regola della Lega) ed è ampiamente seguito dallo staff di allenamento che monitora ogni situazione giorno per giorno. Anche per questo motivo si capisce come la situazione degli Stati Uniti sia ancora complicata e lo sarà ancora di più in vista dei training camps estivi che dovrebbero portare la NFL al via della stagione nel mese di settembre.

Lo stringato comunicato dei Dallas Cowboys: "A causa delle leggi federali e locali sulla privacy, non siamo in grado di fornire informazioni sulla salute personale di nessuno dei nostri dipendenti".

