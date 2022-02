Nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio, poco dopo la mezzanotte, tutti i riflettori del mondo sportivo e non saranno puntati sul SoFi Stadium di Inglewood, contea di Los Angeles, in California, dove andrà in scena il Super Bowl LVI, la finalissima del campionato di football americano NFL. Di fronte i sorprendenti Cincinnati Bengals del giovane fenomenale quarterback Joe Burrow, per alcuni l'erede di Tom Brady, in grado di portare all'atto finale del campionato una franchigia che non vedeva i playoff da anni, e i Los Angeles Rams del guru Sean McVay, grandi favoriti giocando in casa ed essendo una squadra matura e zeppa di stelle, dal qb Stafford al difensore di linea Aaron Donald, dal cornerback Jalen Ramsey ai ricevitori Cooper Kupp e Odell Beckham Junior.

Il Super Bowl è anche spettacolo con l'half-time show: sul prato del SoFi Stadium alcune leggende della musica hip hop come Dr Dre, Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dog e Kendrik Lamar.

Bengals-Rams: approfondimenti e dichiarazioni

Bengals-Rams, il match sarà visibile sulla Rai

Il Super Bowl LVI fra Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams si giocherà lunedì 14 febbraio alle ore 00:30 al SoFi Stadium di Inglewood, contea di Los Angeles, in California, e sarà trasmesso in chiaro sulla Rai: la sfida sarà visibile su Rai Uno. Collegamento dalle 00:15 e telecronaca affidata al giornalista Vezio Orazi e all’ex giocatore di football americano Brock Olivo.

Bengals-Rams, in Live Streaming

Il Super Bowl LVI fra Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams sarà visibile in streaming su Dazn attraverso dispositivi come pc e notebook (collegandosi al sito ufficiale) o ancora smartphone e tablet (tramite l'apposita app). La telecronaca di DAZN sarà curata da Matteo Gandini e Roberto Gotta, mentre lo studio, a partire dalle 23:55, vedrà protagonisti Marco Russo, il kicker italiano ex NFL Giorgio Tavecchio, l'ex calciatore di Fiorentina e Inter Borja Valero, grande appassionato di football americano, Matteo Pella e Federico Pasquini.

Il Super Bowl sarà disponibile anche sul Game Pass, il servizio di streaming online della NFL, con copertura totale per tutta la settimana e possibilità di rivederlo nei giorni successivi.

