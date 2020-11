Di nuovo! Si è comportato come se io non fossi proprio lì. Sembrava di nuovo come in Austria. Finiva in quel modo di nuovo, forse sarebbe stato meglio così? Abbiamo parlato tutto la mattina di lasciare spazio“.

E’ stato di fuoco il messaggio via radio del tedesco Sebastian Vettel nei confronti del compagno di squadra in Ferrari Charles Leclerc. Il teutonico, nel corso delle ripartenze del GP del Bahrain condizionato dallo spaventoso incidente del francese della Haas Romain Grosjean (fortunatamente senza conseguenze irreparabili per lui) e dal crash del canadese Lance Stroll (con il pilota della Racing Point illeso), si è visto in due circostanze Leclerc entrare molto duro in curva-1, costretto ad alzare il piede per evitare il contatto con lui.

Un agire, a detta del quattro volte iridato, non necessario, ricordando quanto avvenuto nel GP di Stiria di quest’anno quando il monegasco si era reso protagonista di una manovra all’interno decisamente ardita e causante il ritiro di entrambe le macchine. Una polemica che, a detta del Team Principal Mattia Binotto, è già stata sedata a motori spenti, ma è chiaro che le manovre del ragazzo del Principato a Sebastian non siano affatto piaciute.

Un concetto ribadito anche ai microfoni di Sky Sport: “Il sorpasso di Leclerc era avventato, non avevo lo spazio sufficiente e ho dovuto rallentare per evitare l’incidente. Di fatto, dopo quell’episodio ho perso tanto tempo. Certo, anche la macchina era difficile da guidare e non avevo un grande ritmo“, le parole del quattro volte iridato. Siamo vicini ai titoli di coda di questa stagione e Vettel sta per concludere il proprio rapporto con la Rossa non come avrebbe desiderato. Indubbiamente, il 13° posto di oggi è un riscontro insufficiente.

