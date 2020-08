Binotto: “Stiamo già sviluppando il motore 2021. Sento la fiducia di Elkann e Camilleri”

Dal nostro partner OAsport.it

Il team-principal Mattia Binotto, intervistato da Sky Sport, ha manifestato grande realismo: “Charles è stato molto bravo in qualifica e gara. Con questa configurazione sapevamo di avere un vantaggio in qualifica, mentre sarebbe stata più dura in gara. Leclerc è stato molto paziente, non ha mai spinto nelle curve veloci all’inizio. Ha pensato ad arrivare in fondo. La cattiva notizia è che le nostre prestazioni non sono ancora buone“.

Il nativo di Losanna si è poi soffermato sulla prestazione incolore di Sebastian Vettel, 10° senza alcun guizzo: “Vettel non ha trovato l’assetto che gli desse confidenza nella guida. Abbiamo qualche giorno per capire il problema e far sì che tra una settimana possa lottare anche lui“.

GP Gran Bretagna Le pagelle del GP di Gran Bretagna: Verstappen e Leclerc da urlo, Hamilton show, Vettel male DA 2 MINUTI

La Ferrari dovrebbe dunque confermare l’assetto scarico anche per il GP del 70° Anniversario che si svolgerà sempre a Silverstone fra 7 giorni: “La macchina penso che fosse ben bilanciata. Guarderemo le condizioni del meteo in vista del prossimo fine settimana. Quest’ala l’abbiamo portata dopo aver fatto delle simulazioni importanti, è un’ala che consideriamo ideale su questo circuito e per questa vettura, quindi vogliamo proseguire su questa strada“.

Binotto ha negato che la Ferrari possa provare nuovi aggiornamenti nel filming day di mercoledì 5 agosto: “Nel filming day non sono previsti cambiamenti radicali sulla macchina, faremo dei giri che servono per scopi commerciali. In questi 3 giorni analizzeremo i dati e lavoreremo al simulatore“.

Il classe 1969 ha dichiarato di sentire una piena fiducia da parte dei vertici aziendali: “Io mi trovo bene nell’azienda Ferrari e con i miei responsabili. Condividiamo la stessa visione e obiettivi. Ringrazio Elkann e Camilleri per l’appoggio che mi danno. La squadra è coesa. E’ una situazione di difficoltà, non lo neghiamo: dobbiamo crescere, capire gli errori e migliorare. La squadra ha fame di fare sempre meglio“.

Proprio il presidente John Elkann non ha nascosto il reale obiettivo della Ferrari: tornare a vincere dal 2022, ovvero l’anno in cui è prevista la rivoluzione regolamentare. Binotto, tuttavia, lancia il guanto di sfida già per il 2021: “Non stiamo dicendo che da qui al 2022 non faremo nulla. Continueremo a sviluppare molto la vettura, stiamo già lavorando tantissimo al banco sul motore nuovo che porteremo nel 2021. I nuovi cicli sono sempre coincisi con i cambi regolamentari. Il 2022 è un’opportunità importante da cogliere“.

GP Gran Bretagna Lewis Hamilton, che numero! Il video della sua vittoria a Silverstone su tre ruote DA 2 ORE