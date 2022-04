Mancava la conferma ufficiale, ed è arrivata oggi mentre nel paddock di Imola squadre e piloti di preparano alla quarta tappa del mondiale 2022. Carlos Sainz e la Ferrari hanno firmato un rinnovo di due anni, che conferma il ventottenne pilota spagnolo con la Scuderia fino al termine della stagione 2024.

La Ferrari punta alla stabilità, e l’accordo con Sainz permette di affrontare la stagione 2022 senza punti in sospeso che avrebbero potuto creare tensioni soprattutto con l’arrivo dell’estate, il momento i cui tutti i piloti in scadenza iniziano a forzare per assicurarsi un volante per il futuro.

