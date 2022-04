Carlos Sainz si era intuito Che non fosse proprio il fine settimana ideale disi era intuito nella qualifica di sabato , chiusa con un deludente 9° tempo in griglia e soprattutto con un giro ottimo cancellato pochi istanti prima di arrivare sul traguardo per una bandiera rossa.

Domenica questi presagi si sono definitivamente concretizzati e dopo appena due giri di gara (qui la DIRETTA SCRITTA ) si è palesato il primo ritiro della stagione e della sua avventura in Ferrari. Dopo una partenza da dimenticare allo spegnimento del semaforo in cui ha perso ben 5 posizioni in meno di un giro, lo spagnolo nel tentativo di risalire la china e togliersi sul traffico ha completamente sbagliato l’ingresso in curva 9 tagliando sull’erba e poi finendo sulla ghiaia dopo un testacoda. Una volta insabbiato Sainz ha provato a ripartire ma, non potendo essere spinto – da regolamento – dai marshall, ha dovuto spegnere il motore e ritirarsi.

Primo ritiro con la Ferrari

Dopo il miglior inizio di stagione della sua carriera in F1 (doppio podio con la Ferrari), per Sainz si materializza il primo ritiro dal suo arrivo nel Cavallino Rampante. Dopo 17 gare sempre concluse in zona punti lo spagnolo trova il primo zero della sua avventura in Rosso. Prima di questo ad Albert Park, l’ultimo ritiro del pilota iberico risaliva al 27 settembre 2020 nel GP di Sochi (Russia).

