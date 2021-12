Abu Dhabi, che sarà poi teatro durante la prossima settimana anche di una due giorni di test valevole come Con l’attesissima conferenza stampa piloti comincia di fatto l’ultimo round della stagione 2021 per la Formula Uno ad, che sarà poi teatro durante la prossima settimana anche di unavalevole come capitolo conclusivo di un’annata massacrante

Martedì 14 e mercoledì 15 dicembre andrà in scena la consueta sessione di test riservata ai giovani piloti, ma alcuni team (tra cui Ferrari) ne approfitteranno nel frattempo per provare le mescole definitive scelte da Pirelli per il 2022.

La scuderia di Maranello ha già comunicato la line-up dei piloti ed il programma di lavoro per i test di Yas Marina: martedì Robert Shwartzman (impegnato anche con la Haas) e Antonio Fuoco si alterneranno al volante della SF21, mentre Charles Leclerc scenderà in pista con la mule car montando i nuovi pneumatici da 18″.

Nella seconda e ultima giornata di test ad Abu Dhabi la casa emiliana si concentrerà invece esclusivamente sulla mule car con le nuove gomme Pirelli, ma questa volta sarà Carlos Sainz il pilota di riferimento per la Rossa.

