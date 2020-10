Queste sono le ultime notizie che arrivano dal paddock, a pochi giorni dalla gara che si terrà nello scenario inedito per il Circus a Portimao (Portogallo). Come è noto, è la Ferrari a muovere le fila in questo caso e a dover dare il giudizio definitivo sulla vicenda, essendo sia Giovinazzi che Schumi Jr. legati al Cavallino Rampante . Nonostante una prima parte d’annata tutt’altro che entusiasmante, Antonio dovrebbe rimanere nella scuderia del Biscione (insieme al finlandese Kimi Raikkonen), reduce da un’ottima prova al Nurburgring, conclusa in zona punti. Che questa gara abbia convinto i vertici di Maranello a dar fiducia al pilota italiano? Lo scopriremo.

Nello stesso tempo Mick che cosa farà? Il leader della classifica del Mondiale di F2 avrebbe dovuto fare il proprio esordio in un weekend iridato ufficiale proprio sul citato tracciato tedesco, ma il meteo non gli è stato così favorevole. Come è noto, la Direzione Gara a causa della nebbia è stata costretta a cancellare le due sessioni di prove libere del venerdì, alla prima delle quali avrebbe dovuto prendere parte Schumacher con l’Alfa Romeo proprio di Giovinazzi. Un’occasione mancata che però potrebbe ripresentarsi in vista dell’ultima prova stagionale ad Abu Dhabi.

Tuttavia, il destino del teutonico, accostato all’Alfa, potrebbe coincidere con qualcosa di diverso, ovvero il Team Haas. Come dichiarato dal Team Principal della squadra americana Günther Steiner, la volontà di ingaggiare Mick c’è, ma tutto dipenderà dai voleri del Cavallino: “Chi non vorrebbe uno Schumacher di nuovo in F1? Soprattutto nello stato di forma che ha attualmente in F2. Guida il campionato e non con un piccolo margine, ma con uno ampio. Assolutamente non sarei contrario a prendere Schumacher. La decisione su chi manda la Ferrari spetta a loro e non a noi. Possiamo dire vogliamo uno o l’altro, ma non conosco i contratti che la Ferrari ha con i piloti juniors”, le sue parole in un’intervista rilasciata all’emittente Sport1.