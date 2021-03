È stata presentata ieri la nuova livrea della Haas , monoposto americana che prenderà parte al Mondiale 2021 di Fomula 1. Un team osservato speciale per una nuova coppia di piloti, formata dal tedesco Mick Schumacher e dal russo Nikita Mazepin, con il teutonico che desta la curiosità di tanti per i riscontri nelle categorie inferiori (vincitore del campionato FIA di F2) e per essere il figlio del grande Michael. Tuttavia, a finire sotto la lente di ingrandimento della squadra degli States è stata proprio la scelta dei colori della VF-21, che ricorda quella della bandiera della Russia. Secondo Motorsport.com, l’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada), contrariamente alla FIA, avrebbe deciso di esaminare la livrea citata per una eventuale violazione del divieto di esporre riferimenti alla bandiera russa.