Lewis Hamilton è ancora scottato da quanto successo domenica pomeriggio, quando il sorpasso di Max Verstappen all’ultimo giro del GP di Abu Dhabi gli ha impedito di conquistare il Mondiale F1. Il britannico non ha digerito la gestione della commissione di gara, che ha fatto rientrare la safety car prima dell’ultimo giro e ha così permesso all’olandese di operare la manovra decisiva per la conquista del titolo iridato. Il pilota della Mercedes non è riuscito a laurearsi Campione del Mondo per l’ottava volta nella storia (avrebbe superato il record di Michael Schumacher) ed è in piena polemica con la FIA.

Circolano voci insistenti riguardo al possibile ritiro imminente del 36enne, in segno di protesta nei confronti proprio della Federazione Internazionale. Lewis Hamilton non ha partecipato al Gala di ieri sera, dove è stato ufficialmente incoronato Max Verstappen, e il team principal Toto Wolff si è soffermato proprio su queste indiscrezioni nel corso di una conferenza stampa: “Spero vivamente che Lewis continui a correre perché è il più grande pilota di tutti i tempi. Nelle ultime quattro gare è stato dominante, non c’era nemmeno un dubbio su chi potesse vincere la gara. E questo era degno di un titolo. Penso che come pilota il suo cuore gli suggerisca di continuare perché è all’apice della carriera, ma dobbiamo superare il dolore che gli è stato inflitto domenica, anche perché è un uomo con valori chiari ed è difficile capire che è successo”.

Il manager austriaco ha proseguito: “Sia io che Lewis siamo disillusi al momento. Non con la Formula 1, che amiamo alla follia, perché il cronometro non mente mai. Tuttavia, se rompiamo quel principio fondamentale di correttezza sportiva e autenticità dello sport, allora improvvisamente il cronometro non diventa più rilevante: diventiamo esposti a un processo decisionale casuale, e allora è chiaro che ci si possa disinnamorare“.

Toto Wolff ha poi concluso: “Domenica abbiamo capito che tutto il sudore, le lacrime e il sangue che abbiamo speso in questa stagione può essere portato via a caso. Ci vorrà molto tempo per digerire quello che è successo domenica, non credo che lo supereremo mai. Non è possibile, non da pilota certamente. Non supereremo mai il dolore e l’angoscia che è stato causato domenica. Molti dei valori e delle convinzioni in cui crediamo sono stati presi a calci domenica“.

