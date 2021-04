Test a Fiorano per Mick Schumacher , protagonista giovedì mattina di 200 km all’interno del circuito che sorge nei pressi della sede della Ferrari . Il tedesco è sceso in pista con la SF71H, auto che ha gareggiato nel Mondiale F1 2018. Dopo un mercoledì dedicato allo spagnolo Carlos Sainz , autore di una sessione di 300 km, i tecnici ed i meccanici della Rossa sono rimasti nel tracciato emiliano per due turni dedicati ai piloti dell’Academy. La mattinata è stata dedicata al campione in carica della FIA F2, impegnato nella massima formula dal 2021 con il Team Haas. Il teammate del russo Nikita Mazepin ha lasciato il volante nel pomeriggio al britannico Callum Ilott, attualmente impegnato con Ferrari nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.