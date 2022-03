Il Day-1 dei test riservati alla Formula Uno del Bahrain, infatti, ha proposto una Si è già visto parecchio nella prima metà di giornata di lavoro sul tracciato di Sakhir, ma non ci stiamo riferendo ai tempi realizzati dai piloti.riservati alla Formula Uno del Bahrain, infatti, ha proposto una mole importante di lavoro sulla pista posizionata vicino alla capitale Manama (con sole pieno, 33° per quanto riguarda l’atmosfera e 45° sull’asfalto) e diverse novità a livello di vetture davvero interessanti.

Su tutte, come spesso capita, la Mercedes. Il team di Brackley, infatti, ha lasciato il paddock a bocca aperta mettendo in mostra una versione 2.0 della sua W13 che, come era stato annunciato dopo i test di Barcellona, ha visto la sparizione quasi totale delle pance, per una linea filante ed estrema che ha già suscitato le prime polemiche. Per le Frecce d’argento si tratta di una via intrapresa completamente differente rispetto alle altre 9 scuderie e, statene certi, se ne parlerà a lungo.

Gli altri team hanno portato in pista diversi piccoli dettagli e, per il momento, hanno lavorato in maniera maggiore sulle lunghe distanze e sulle comparazioni, senza pensare troppo al cronometro. Ad ogni modo la migliore prestazione di queste prime 4 ore l’ha fissata Charles Leclerc con una Ferrari che si conferma in buona forma in 1:34.531 (ottenuto con gomme medie). Seconda posizione per il thailandese Alexander Albon (Williams) in 1:35.070 con un distacco di 539 millesimi, con un tempo centrato con gomma soft.

Terza posizione per Sebastien Vettel (Aston Martin) in 1:35.706 a 1.175 dalla vetta (gomma media), quarta per Sergio Perez (Red Bull) in 1:35.977 a 1.446 di distacco, ma dopo aver girato solamente con gomma hard, quindi in quinta troviamo Lewis Hamilton (Mercedes) con il crono di 1:36.365 a 1.834 con tempo fissato con gomma media. Sesta posizione per il francese Esteban Ocon (Alpine) a 2.237 da Leclerc, quindi settima per il cinese Guanyu Zhou (Alfa Romeo) a 2.633, ottava per il britannico Lando Norris (McLaren) a 3.049 (gomma dura) e nona per il francese Pierre Gasly (Alpha Tauri) a 3.357 con gomma hard.

Chiudiamo con la Haas che, invece, inizierà il proprio lavoro solamente nel corso del pomeriggio. I ritardi nelle consegne dei materiali hanno costretto il team statunitense a rinviare l’esordio in questi test, che avverrà nella fascia pomeridiana con il brasiliano Pietro Fittipaldi, anche se come annunciato ieri, il nuovo pilota ufficiale sarà il danese Kevin Magnussen, al suo rientro nel Circus. Proprio per queste difficoltà il team diretto da Günther Steiner, ha fatto richiesta di poter girare domenica mattina, per recuperare le 4 ore perse oggi.

Dopo la consueta ora di break dedicata alla pausa pranzo, si tornerà in azione a partire dalle ore 13.00 italiane, per andare a concludere il Day-1 alle ore 17.00.

Classifica

1 Charles LECLERC Ferrari1:34.531 60

2 Alexander ALBON Williams+0.539 53

3 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.175 36

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.446 65

5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.834 57

6 Esteban OCON Alpine+2.237 42

7 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.633 50

8 Lando NORRIS McLaren+3.049 21

9 Pierre GASLY AlphaTauri+3.357 44

