140 milioni di dollari. Una creatività controllata: è questo lo spirito con cui si è pensato al Mondiale 2022 di F1 . Il riferimento è al Budget Cap , ovvero al tetto di spesa imposto da regolamento. Un limite, già presente l'anno passato, portato in questa stagione a

Una quota però legata a un calendario di 21 GP. Dal momento che ve ne saranno 22, per l’uscita di scena del GP di Russia, le squadre avranno un extra budget di 1.2 milioni per il weekend di gara aggiuntivo, a cui bisogna aggiungere altri 0.9 milioni previsti come extra per le Sprint Qualifying. Il totale è pari a 2.1 milioni di dollari da sommare ai 140 già citati.

Ad

Nelle ultime settimane però ci sono state delle novità. Stando a quanto aveva riportato Auto Motor und Sport, Liberty Media avrebbe pensato di versare una cifra nelle casse di ognuno dei team facenti parte del Circus. I motivi riguardano l’aumento sostanziale dell’inflazione. Tante le indiscrezioni: alcuni parlano di tre milioni di dollari, altri di una concessione del 3% dei 140 milioni di dollari inizialmente previsti dal tetto di spesa, ovvero una somma di circa 4.2 milioni di dollari.

Ebbene delle conferme sono arrivate. In un incontro svoltosi in occasione del weekend del GP d’Austria, è stata discussa la possibilità di aumentare il tetto di spesa di una certa percentuale, richiesta manifestata in maniera chiara da nove team su dieci. E così il tutto si è concretizzato: le dieci scuderie in griglia avranno a disposizione il 3,1% di capitale in più da utilizzare per lo sviluppo e il mantenimento delle proprie monoposto per i motivi descritti in precedenza.

