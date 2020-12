Sebastian Vettel ha lasciato la Ferrari dopo sei anni di matrimonio, senza però riuscire a conquistare il Mondiale. Il tedesco ha salutato la Scuderia di Maranello con 14 Gran Premi vinti e resterà per sempre nel cuore degli appassionati per la simpatica canzone eseguita al termine del GP di Abu Dhabi, interpretando a modo suo il testo della celeberrima "Azzurro" di Adriano Celentano per dare il suo personale addio al Cavallino Rampante. Il 2020 non è stato un anno roseo per il quattro volte Campione del Mondo, anche se è comunque riuscito a togliersi la soddisfazione di salire sul podio nel GP di Turchia (terzo posto).

In occasione proprio della gara di Istanbul e del successivo GP del Bahrain, il teutonico aveva sfoggiato un casco speciale. In risalto il contrasto cromatico tra il bianco della parte anteriore e il nero del retro, con un arcobaleno posto in mezzo per richiamare l’armonia nel mondo. Alla base del casco viene celebrata l’unione tra tutte le persone in un abbraccio ideale. L’idea era supportata dalla campagna contro il razzismo #WeRaceAsOne lanciata da FIA e Liberty Media.

Il casco è stato messo all’asta ed è stata aggiudicato per l’eccezionale cifra di 225.000 euro, somma che verrà devoluta in beneficenza a due associazioni che svolgono la propria attività umanitaria in Africa: “Children a Chance” (opera in Uganda) e “Des sourires pour le Togo” (attiva in Togo).

