Una voce fuori dal coro? Un po’ sì. Fernando Alonso ha ottenuto un buon piazzamento a Silverstone, sede del decimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista britannica, l’alfiere dell’Alpine è giunto quinto, mettendo a frutto una buona strategia e sapendo giovare anche delle situazioni in corsa. Nando ha cercato inoltre di insidiare la , in difficoltà per la scelta della Ferrari di non far rientrare il pilota e cambiare le mescole. Charles, infatti, si è trovato in una netta condizione di inferiorità rispetto ai rivali, ivi compreso Alonso, che avevano a loro disposizione gomme morbide nuove rispetto alle dure usurate montate sulla F1-75. ha ottenuto un buon piazzamento a, sede del. Sulla pista britannica, l’alfiere dell’Alpine è giunto, mettendo a frutto una buona strategia e sapendo giovare anche delle situazioni in corsa. quarta piazza del monegasco Charles Leclerc , in difficoltà per la scelta della Ferrari di non far rientrare il pilota e cambiare le mescole. Charles, infatti, si è trovato in una netta condizione di inferiorità rispetto ai rivali, ivi compreso Alonso, che avevano a loro disposizione gomme morbide nuove rispetto alle dure usurate montate sulla F1-75.

Lewis Hamilton è stato appassionante, con un Grande decisione da parte del ferrarista nel tentativo di non cedere la posizione e soprattutto il confronto conè stato appassionante, con un contro-sorpasso magnifico di Leclerc all’esterno della Copse . Il pilota del Principato poi ha dovuto cedere il passo, ma a detta di Alonso non è stato corretto nella sua condotta in pista.

Andava penalizzato: per difendersi da Hamilton ha fatto tanti cambi di direzione e mi aspettavo una sanzione come quella ricevuta da me in Canada per averlo fatto una sola volta. Potevamo chiudere quarti, ma anche la quinta posizione per noi è un grande risultato: è stato bello superare Norris“.

Lo spagnolo, quindi, ha evidenziato la non conformità di giudizio da parte della Direzione Gara, troppo permissiva nei confronti del pilota della Ferrari. Vedremo se in Austria, sede del prossimo weekend iridato, vi saranno altri episodi che faranno discutere.

