L’attesa era tutta per il 5 dicembre 2019, poi diversi rinvii e la pandemia che ha influito ancor di più. C’è tanta attesa per la prima visione del docu-film che ripercorrerà la vita di Michael Schumacher. Attualmente, però, non è ancora possibile prevedere la data di uscita: “Il Coronavirus ha reso la situazione molto difficile. A questo proposito non possiamo dare un appuntamento, ma se non altro ora il film è davvero pronto” il commento della regista Vanessa Nocker a Express.