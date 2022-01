La Ferrari è pronta per la nuova stagione. O meglio, lo sarà tra un mese esatto. La scuderia infatti ha annunciato sui propri canali social che la data di presentazione della monoposto sarà il 17 febbraio, anche se non ci sono ulteriori dettagli in merito oltre al tradizionale "save the date".

Quel periodo prevede un altro appuntamenta: anche l'Aston Martin presenterà la sua nuova auto, ma una settimana prima, il 10.

