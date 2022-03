Lewis Hamilton non è andato benissimo. Se il 3° posto in Bahrain non è poi da buttare, in Arabia Saudita non è andato L'avvio di stagione dinon è andato benissimo. Se il 3° posto in Bahrain non è poi da buttare, in Arabia Saudita non è andato oltre il 10° posto . Risultato, il pilota britannico deve già inseguire in classifica su Verstappen e Leclerc in attesa degli aggiornamenti della sua Mercedes. Un periodo difficile per il 7 volte campione del mondo che spera di ritrovare presto le giuste sensazioni. Anche mentali, perché questo periodo non agevola neanche il benessere della mente.

Le parole di Hamilton

È già un anno molto duro visto tutto quello che sta succedendo intorno a noi ed in alcuni giorni è difficile rimanere positivi. Ho lottato a lungo mentalmente ed emotivamente per molto tempo. Andare avanti è uno sforzo costante, ma dobbiamo continuare a lottare, perché c'è tanto da fare e da raggiungere. Vi scrivo per dirvi che va bene sentirsi nel modo in cui ci si sente, e sappiate che non siete soli e che ce la faremo. [Hamilton su instagram]

Un amico mi ha ricordato oggi che si può essere così potenti da riuscire a fare tutto ciò che ci si mette in testa. Tutti noi possiamo farlo. Ricordiamoci di vivere con gratitudine un altro giorno per risorgere. Vi mando amore e luce

Non resta quindi che aspettare. In Australia la prima occasione di rimettersi in carreggiata con il GP previsto per il 10 aprile all'Albert Park Circuit di Melbourne. E poi si andrà ad Imola con il GP del 24 aprile. Sarà il momento della rinascita per Hamilton?

