Nella giornata di ieri Liberty Media ha ufficialmente annunciato l’istituzione dell’Overtake Award, letteralmente il “Premio sorpasso”. Il nome dice tutto, poiché il riconoscimento sarà conferito al pilota che effettuerà più sorpassi nell’arco della stagione. Le gare già disputate in questo 2021 conteranno per l’assegnazione dell’edizione inaugurale del premio, al vincitore del quale verrà consegnato un trofeo.

La novità sarà palpabile già in occasione dell’imminente Gran Premio del Belgio, in quanto vi saranno nuove grafiche televisive dedicate proprio all’Overtake Award, la cui classifica verrà stilata in maniera semplicissima. Banalmente verrà conteggiato ogni sorpasso in pista e l’uomo che ne avrà realizzati di più a fine anno otterrà il riconoscimento. Non è ancora stata comunicata la classifica ufficiale, ma solo il fatto che attualmente è guidata da Sebastian Vettel. Con ogni probabilità, vedremo la graduatoria completa a Spa-Francorchamps.

Chiaramente, al di là delle dichiarazioni di facciata, il premio rischia di essere esilarante. Da quanto si apprende un sorpasso effettuato in pieno rettilineo con il DRS dovrebbe valere quanto un’eventuale manovra vera e propria realizzata in curva e magari senza l’ausilio dell’ala mobile. Impossibile non pensare al film “Il Signore degli Anelli, il Ritorno del Re”, quando nel pieno di una battaglia l’elfo Legolas riesce ad abbattere un olifante (creatura di fantasia, simile a un gigantesco elefante). “Comunque conta per uno!” esclama incredulo il nano Gimli, con il quale è in corso una sfida personale in merito a chi elimina più nemici. Già, “comunque conta per uno”. Passare un avversario sul dritto con il DRS spalancato sarà equiparato a una staccata al limite alla Roggia dopo un testa a testa per tutto il Curvone?

Peraltro, se un pilota Mercedes o Red Bull dovesse finire nelle retrovie dopo la partenza a causa magari di un contatto, l’intera classifica potrebbe essere sballata da una sola gara in favore di chi ha una vettura infinitamente superiore ed effettua una rimonta. Insomma, si tratta di un premio fine a sé stesso. O meglio, fine a ragioni puramente commerciali, essendo profumatamente finanziato da uno sponsor che guadagnerà una certa visibilità.

