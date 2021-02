Il pilota dell'Alpine Fernado Alonso è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si stava allenando in Svizzera, a Lugano, dove era in corso la sua preparazione atletica in vista dell'inizio di stagione di Formula 1 2021 fissato per il prossimo 28 marzo in Bahrain. Sono in corso gli accertamenti del caso, ma fortunatamente il pilota è cosciente come ha comunicato l'Alpine tramite nota ufficiale. Attesi ulteriori dettagli nelle prossime ore.

Il comunicato

"Alpine F1 Team conferma che Fernando Alonso è stato coinvolto in un incidente stradale mentre pedalava in bicicletta in Svizzera. Fernando è cosciente e sta bene ed è in attesa di ulteriori esami medici per domani mattina. L’Alpine F1 Team non farà ulteriori dichiarazioni. Ulteriori aggiornamenti saranno dati domani"

Dopo un primo momento in cui sembravano potersi evidenziare alcune fratture, secondo quanto riportato da Sky Sport, sembrerebbe che “Nando” non abbia riportato gravi conseguenze. Ad ogni modo tutto sarà da valutare nelle prossime ore, per capire se l’asturiano sarà in grado di prendere parte ai test pre-stagionali di Sakhir del 12-14 marzo, per poi pensare all’esordio del campionato sullo stesso circuito, del 28 marzo.

