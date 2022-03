Sainz e Leclerc. La monoposto Ferrari ha mostrato altri progressi rispetto a quanto già di buono era stato fatto vedere a Barcellona. I due piloti sono fiduciosi rispetto alla stagione 2022, perché i miglioramenti si vedono giorno dopo giorno come aveva Sono stati rispettivamente secondo e terzo nella prima giornata di test in Bahrain , ma non è stato solo il tempo sul giro a convincere. La monopostoha mostrato altri progressi rispetto a quanto già di buono era stato fatto vedere a Barcellona. I due piloti sono fiduciosi rispetto alla stagione 2022, perché i miglioramenti si vedono giorno dopo giorno come aveva già detto anche Binotto . È l'anno buono?

Carlos SAINZ (Ferrari)

È stata un’altra buona giornata di test. Abbiamo ripreso il lavoro che avevamo iniziato a Barcellona con un programma simile, ma con differenti regolazioni di set-up. Forse non abbiamo sfruttato appieno l’ultimo tentativo con la mescola C3, ma nel complesso siamo riusciti a provare due o tre soluzioni che era importante verificare. Oltre a mettere insieme un buon numero di giri senza problemi. I meccanici stanno lavorando duro con temperature molto alte, cosa di certo non facile, per questo voglio ringraziarli per lo sforzo. Ci aspettano ancora due lunghe giornate e spero che saranno ancora produttive come questa

Charles LECLERC (Ferrari)

La prima giornata di test in Bahrain è stata completata. Abbiamo trovato condizioni molto diverse da quelle di Barcellona, specialmente dal punto di vista delle temperature. Questa mattina tutto è andato secondo programma. Siamo riusciti a portare a casa i giri che avevamo previsto, completando le prove pianificate e quindi posso dirmi soddisfatto. Ancora una volta, ci siamo concentrati solo su noi stessi e i tempi sul giro non sono rappresentativi. Non ci resta che continuare a lavorare sodo e continuare a spingere anche in questi ultimi due giorni di prove

Pierre GASLY (AlphaTauri)

Fa sempre piacere essere in vetta alla classifica dei tempi, ma in questa fase il valore è relativo. Quello che conta è conoscere sempre di più la macchina e prendere confidenza. Dobbiamo affinare l’assetto perché con delle vetture così nuove si impara qualcosa solo accumulando giri

