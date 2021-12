Sono contento dopo una gara del genere. Eravamo nel posto giusto nel momento migliore. Sono felice del quinto posto in campionato. Oggi avevo un buon passo, anche ieri in qualifica mi ero comportato bene. Con le hard non è andata male, ho fatto del mio meglio”. Carlos Sainz esprime il proprio parere a termine del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale di F1 2021 . Il portacolori della Ferrari completa una prova praticamente perfetta e si piazza alle spalle del del britannico Lewis Hamilton (Mercedes) e dell’olandese Max Verstappen (Red Bull). Così Sainz sulla gara: “”.

Sulla battaglia tra i primi

Chiunque avesse vinto oggi avrebbe meritato. I due hanno dato spettacolo, congratulazioni ad entrambi i contendenti per il titolo. Prendo Verstappen come fonte d’ispirazione, era mio compagno in Toro Rosso e sono felice per lui”.

Sui cambiamenti del 2022

Sapevo che era difficile oggi, sono migliore e sono riuscito a completare al meglio il Mondiale. Non mi cambia la vita il quinto posto finale, ma questo è incoraggiante in vista del 2022. Mi dispiace cambino le cose, adesso che stavo imparando ad apprezzare questa macchina. Molti aspetti cambieranno, al simulatore sono delle auto difficili da guidare”.

