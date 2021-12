Ci si attendevano scintille frae sono puntualmente arrivate già dopo le primissime curve del GP di Abu Dhabi (qui la DIRETTA SCRITTA ). Dopo l’orrida partenza dell’olandese dalla pole position, Verstappen attacca subito alla staccata del lungo rettilineo opposto, Hamilton taglia la chicane per tenere la posizione dopo un contatto tra le due monoposto. L’inglese rientra in testa e non ci pensa proprio a ridare la posizione a Verstappen e fugge via.