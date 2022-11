La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi di Formula Uno può essere senza dubbio ritenuta la più pregnante della giornata odierna. Sia perché sono scesi in pista tutti i piloti titolari (ben 8 sostituzioni rispetto al mattino!), sia perché si è girato nel medesimo orario in cui domenica prenderà il . Ecco le impressioni dei piloti.

Ad

Leclerc: "Accusiamo il degrado gomme, gli avversari sono davanti"

GP Abu Dhabi FP1: le due Mercedes davanti a tutti, Leclerc terzo 7 ORE FA

Charles Leclerc ha analizzato la propria giornata attraverso i canali del Cavallino Rampante: “Nel complesso le nostre sessioni sono state buone. Abbiamo faticato di più sul passo gara perché abbiamo accusato un discreto degrado gomme, come però ci attendevamo. Il ritmo in qualifica è un po’ meglio ma i nostri avversari sembrano essere leggermente davanti. Sfrutteremo le prove libere di domani per fare ulteriori progressi e dare il massimo nell’ultima qualifica dell’anno“.

Sainz: "FP2 molto intensa per recuperare il tempo perso. C’è tanto margine di miglioramento"

“Dopo aver perso la prima, la seconda sessione di libere è stata molto intensa: abbiamo infatti dovuto recuperare con il programma cercando di entrare nel ritmo il prima possibile“, dichiara lo spagnolo della Rossa al sito ufficiale del team di Maranello a fine giornata. “Le sensazioni non sono troppo male ma c’è ancora parecchio margine di miglioramento per domani. Non vedo l’ora di scendere in pista per l’ultima qualifica della stagione“, aggiunge il 28enne di Madrid in vista del prosieguo del weekend.

Verstappen: Ottime sensazioni dalla Red Bull, siamo veloci!

Max ha messo da parte tutte le polemiche del weekend sudamericano, citando l’incidente con Hamilton in gara e il mancato rispetto dell’ordine di scuderia per favorire Perez, e oggi ha ripreso a martellare come fatto vedere nel corso dell’intera stagione. “La macchina mi ha dato ottime sensazioni, non mi ha condizionato più di tanto il fatto di non aver girato nelle prove libere 1. Ho trovato il feeling abbastanza in fretta“, ha analizzato Max.

Alonso: "Il nostro programma è andato avanti senza problemi. Dobbiamo lavorare per le qualifiche"

Il due volte campione del mondo ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Ho avuto meno tempo a disposizione vista la presenza di Jack Doohan durante la FP1. Il nostro programma è andato avanti senza problemi, mi sono abituato abbastanza bene alla monoposto”. L’ex vincitore della 24h Le Mans ha concluso dicendo: “Abbiamo bisogno di un po’ più di lavoro per poter avere una macchina pronta per domani in qualifica. Ogni giornata sembra l’ultima, mi sto godendo ogni singolo momento con la squadra”.

Vettel: La giornata è stata produttiva, ho avuto un venerdì normale

Il compagno di box del canadese Lance Stroll ha affermato ai microfoni della propria formazione: “È stato un venerdì normale. Quando esci in pista cerchi subito di prendere il ritmo, non ho avuto molti problemi ad adattarmi alle condizioni della pista”. Il quattro volte campione del mondo ha concluso affermando: “Anche questa sera è stato bello anche se sicuramente è molto particolare aver concluso per l’ultima volta le prove libere del venerdì. La giornata è stata produttiva, vedremo se riusciremo a migliorare in vista delle qualifiche”.

GP ABU DHABI – CLASSIFICA FP2

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:25.146 4

2 George RUSSELL Mercedes +0.341 3

3 Charles LECLERC Ferrari +0.453 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes +0.615 4

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.706 5

6 Carlos SAINZ Ferrari +0.786 5

7 Esteban OCON Alpine +0.892 3

8 Fernando ALONSO Alpine +0.897 3

9 Daniel RICCIARDO McLaren +0.978 3

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.154 4

11 Lando NORRIS McLaren +1.231 4

12 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.249 3

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.333 4

14 Lance STROLL Aston Martin +1.401 3

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.534 4

16 Alexander ALBON Williams +1.604 4

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +1.693 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.769 3

19 Pierre GASLY AlphaTauri +1.890 4

20 Nicholas LATIFI Williams +2.116 4

Verstappen: "Dopo GP Brasile, mia famiglia minacciata. È inaccettabile!"

GP Abu Dhabi Verstappen domina le libere 2 ad Abu Dhabi: Leclerc 3° dietro a Russell 4 ORE FA