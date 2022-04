Con la zampata dell'ultimo secondo Charles Leclerc batte Max Verstappen e mette la sua Ferrari in pole position nel Gp di Australia di Formula 1, sul circuito cittadino dell'Albert Park di Melbourne. Il monegasco è l'unico a scendere sotto il muro dell'1:18, tenendo le Red Bull di Verstappen e Perez ad un paio di decimi di distanza, ma non potrà contare più di tanto sull'aiuto del compagno Carlos Sainz, solo 9° dopo un errore nel giro finale ed una sfortunata bandiera rossa quando stava completando il primo tentativo. Bene le McLaren, in seconda e quarta fila dopo il buio delle prime due gare. Le Mercedes occupano la terza fila con Hamilton davanti a Russell.

GRIGLIA DI PARTENZA

Charles Leclerc Ferrari 1:17:869 Max Verstappen Red Bull +0:286 Sergio Perez Red Bull +0:372 Lando Norris McLaren +0:835 Lewis Hamilton Mercedes +0:957 George Russell Mercedes +1:065 Daniel Ricciardo McLaren +1:164 Esteban Ocon Alpine +1:193 Carlos Sainz Ferrari +1:540 Fernando Alonso Alpine N.T.

MOMENTI CHIAVE

Q1: disastro canadese - le Red Bull si mettono a dettare il passo davanti alle Ferrari, ma lo squillo della sessione è un clamoroso quanto inspiegabile contatto fra i canadesi Nicholas Latifi e Lance Stroll, rispettivamente su Williams e Aston Martin, che vede il primo andare a muro dopo una evidente incomprensione col connazionale imponendo la bandiera rossa. Qualche minuto in più che permette al box Aston Martin di mettere in pista in extremis anche Sebastian Vettel, fermo per un incidente nelle libere del mattino, ma il tedesco non ha modo di far segnare un tempo sufficiente per evitare il taglio.

Q2: Hamilton sul filo - In Q2 è la Red Bull a far segnare il miglior tempo, non con Verstappen bensì con Sergio Perez, che si mette alle spalle le due Ferrari ed il compagno di team. A rischiare grosso è Lewis Hamilton, che si salva sul filo di lana col 10° tempo che lo manda in Q3 col brivido.

Q3: Alonso ko, Leclerc ok - Il primo tentativo è condizionato dall'uscita di pista di Fernando Alonso, che determina la bandiera rossa. Mentre Leclerc riesce a chiudere il giro, Sainz è fermato pochi metri prima della linea del traguardo e non riesce a registrare un tempo. Nel secondo lo spagnolo commette un errore, ed ecco spiegato il 9° posto finale. Verstappen e Perez si mettono davanti a tutti, ma proprio con l'ultimissimo tentativo Charles Leclerc mette insieme un giro fantastico e fa sua la pole position, unico a sfondare il muro dell'1:18.

