Charles Leclercha concluso in vettala seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, terzo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato cittadino di Melbourne il pilota della Ferrari ha ottenuto il miglior tempo di 1:18.978 precedendo di 0.245 l’olandese della Red Bull Max Verstappen e di 0.398 il compagno di squadra Carlos Sainz. Leclerc, Segnali di vitalità. Il monegasco. Sul tracciato cittadino di Melbourne il pilota della Ferrari ha ottenuto il miglior tempo di 1:18.978 precedendo di 0.245 l’olandese della Red Bulle di 0.398 il compagno di squadra. Leclerc, secondo nella FP1 , ha trovato un po’ la quadra nella seconda ora di libere, soprattutto dal punto di vista della propria guida. A confermare questa analisi è stato lui stesso ai microfoni dei media poco dopo il termine della FP2:

Nella prima ora di libere ho fatto fatica e non sono stato al 100% dal punto di vista della guida, rispetto invece a Sainz che ha trovato subito un buon bilanciamento. Nella seconda sessione mi sono messo un po’ a posto e il tempo è stato abbastanza buono, ma credo che la vetta oggi sia relativa perché tutti hanno dei margini. Da parte nostra, sappiamo che ancora c’è tanto da estrarre dalla monoposto, in relazione a una pista che migliorerà sempre di più in termini di aderenza".

Vedremo quindi che cosa accadrà sabato anche perché la Red Bull, soprattutto con Verstappen, è molto minacciosa per la grande velocità nei tratti rettilinei che caratterizzano il circuito australiano, profondamente modificato rispetto al disegno originario.

