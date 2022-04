Gran Premio d’Australia, terzo atto del Mondiale di F1. Si è conclusa la giornata iniziale del, terzo atto del Mondiale di F1. Sulla nuova versione dell’Albert Park di Melbourne , resa più filante dal “raddrizzamento” della chicane Clark, tramutata in un velocissimo destra-sinistra.

Al principio della sessione praticamente tutti scendono in pista con mescola media. Anche in questo contesto le Ferrari si rivelano velocissime, con Carlos Sainz a confermarsi più performante di Charles Leclerc. Per la verità, dominano le power unit di Maranello, in quanto la terza prestazione cronometrica è a lungo detenuta da Valtteri Bottas. Dal canto loro le Red Bull girano poco, molto meno delle Rosse.

Nella seconda mezz’ora si passa come d’abitudine alle soft, allo scopo di effettuare le simulazioni di qualifica. Ancora una volta la Ferrari si rivela superiore alla Red Bull, poiché la miglior performance di giornata viene marcata da Leclerc, che rifila 245 millesimi a Max Verstappen e quasi 4 decimi al compagno di squadra Sainz. Attenzione però, nessuno è ancora arrivato al limite. Il monegasco ha firmato il suo crono con pneumatici usati, mentre l’olandese ha faticato a realizzare un giro pulito. In generale l’impressione è che la F1-75 abbia trovato subito l’assetto ideale, mentre la RB18 debba ancora calibrarsi.

Per quanto riguarda il resto del gruppo, complessivamente bene le Alpine. Esteban Ocon ha sempre frequentato i quartieri nobili della tabella dei tempi e Fernando Alonso nel pomeriggio è andato anche meglio. Addirittura si potrebbe assegnare la palma di terza forza di giornata proprio al team francese. Impantanate a centro classifica le Mercedes, troppo brutte per essere vere. D’accordo non essere al livello di Ferrari e Red Bull, ma la sensazione è che le Frecce d’Argento oggi non abbiano lavorato per cercare la prestazione. Infine, tanto per cambiare, a Sebastian Vettel non ne va bene una. Il tedesco, che ha saltato i primi due GP causa Covid, è vittima di un serio guasto alla power unit in mattinata ed è costretto a disertare l’intera sessione pomeridiana.

F1 GP AUSTRALIA – CLASSIFICA FP2

1 Charles LECLERC Ferrari 1:18.978 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.245 3

3 Carlos SAINZ Ferrari +0.398 7

4 Fernando ALONSO Alpine +0.559 4

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.680 6

6 Esteban OCON Alpine +0.864 4

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.077 7

8 Lando NORRIS McLaren +1.122 6

9 Pierre GASLY AlphaTauri +1.164 4

10 Daniel RICCIARDO McLaren +1.225 4

11 George RUSSELL Mercedes +1.234 5

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.446 4

13 Lewis HAMILTON Mercedes +1.543 4

14 Lance STROLL Aston Martin +1.633 5

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +2.085 4

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.213 5

17 Alexander ALBON Williams +2.934 5

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.996 5

19 Nicholas LATIFI Williams +3.329 5

20 Sebastian VETTEL Aston Martin No Time

