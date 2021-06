Ultima gara del primo trittico della stagione. Sempre sul Red Bull Ring, domenica 4 luglio andrà in scena il Gran Premio d'Austria, ottavo atto del mondiale 2021 della Formula 1. Occhi puntati sempre sul bellissimo duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton: l'olandese sta attraversando il miglior momento della carriera e sta mettendo in seria difficoltà il sette volte campione del mondo. La Mercedes è, in questo momento, più debole rispetto alla Red Bull, guidata al meglio dall'olandese. Questo back to back in terra austriaca è sicuramente favorevole a Max, dato ciò che si è visto nella gara precedente . Attenzione però alle gomme, dato che ci saranno mescole differenti portate dalla Pirelli, che potranno garantire scenari di gara differenti. Attenzione anche alla lotta tra Ferrari e McLaren per la terza forza in pista: la Rossa ha chiuso bene la gara , ma Norris sembra sempre imprendibile per Sainz e Leclerc. staremo a vedere. Orari soliti, gara alle 15.

Programma GP d'Austria

Venerdì 2 luglio

Prove Libere 1: 11:30 - 12:30

Prove Libere 2: 15:00 - 16:00

Sabato 3 luglio

Prove Libere 3: 12:00 - 13:00

Qualifiche: 15:00

Domenica 4 luglio

Gara: 15:00

GP d'Austria: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP d'Austria sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile in replica in chiaro su TV8 alle ore 19.30.

GP d'Austria in Live-Streaming

Il GP d'Austria sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto delle qualifiche e della gara.

