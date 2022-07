Max Verstappen si conferma Re della Sprint Race prendendosi la pole position - dopo quella di Imola - del Gp d'Austria, sul circuito di Spielberg. L'olandese ha difeso la posizione dagli attacchi di Charles Leclerc nelle prime curve dopo il semaforo verde, poi ha gestito senza troppe apprensioni i 22 giri restanti. Ferrari comunque veloci e consistenti, con Leclerc che resta a 2" dalla Red Bull e Sainz alle sue spalle, dopo una accesa battaglia fra i due nei primi giri. L'altra Red Bull di Sergio Perez risale fino al 5° posto, alle spalle della Mercedes di Russell. Lewis Hamilton è 8° in mezzo alle due Haas. Una gara sprint che ha confermato un sostanziale equilibrio prestazionale fra Red Bull e Ferrari in vista del Gp di domani, sebbene non sarà semplice per i ferraristi trovare il modo di attaccare il campione del Mondo in carica.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Ad

1 Max Verstappen Red Bull - 2 Charles Leclerc Ferrari +1:552 3 Carlos Sainz Ferrari +4:058 4 George Russell Mercedes +7:737 5 Sergio Perez Red Bull +4:862 6 Esteban Ocon Alpine +11:965 7 Kevin Magnussen Haas +3:766 8 Lewis Hamilton Mercedes +0:090 9 Mick Schumacher Haas +1:255 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo +0:127

GP Austria Binotto: "Leclerc a Silverstone doveva sorridere, non essere triste" 4 ORE FA

MOMENTI CHIAVE

Formation Lap - I primi colpi di scena arrivano già prima del semaforo verde. Alla partenza del giro di formazione l'Alpine di Fernando Alonso ha ancora inspiegabilmente le termocoperte sulle gomme, la macchina viene portata fuori con la parte elettrica ko. Nel finale del giro si ferma l'Alfa Romeo di Guanyou Zhou, che riesce a ripartire ma costringe la direzione gara a decretare un secondo Formation Lap. Il cinese parte dalla pit lane.

Partenza - Leclerc scatta bene e prova il doppio attacco a Verstappen, che si difende da par suo nelle due staccate profonde di curva 1 e curva 4. Nella seconda il monegasco lascia la porta aperta a Carlos Sainz, che si infila. Charles si riprende la 2^ piazza in curva 5. Allo start contatto fra la Mercedes di Hamilton, che scende in 11^ posizione, e l'Alpha Tauri di Gasly, che finisce in fondo.

Giro 6/23 - Verstappen ha messo un paio di secondi fra sé e le Ferrari, Leclerc non riesce ad accorciare e deve anzi guardarsi dal compagno Sainz, che sembra averne di più.

Giro 7/23 - Sainz attacca due volte Leclerc, e per due volte il monegasco si difende con decisione. Battaglia aperta fra i due ferraristi che dà modo a Verstappen di mantenere il margine di vantaggio.

Giro 11/23 - Testacoda di Sebastian Vettel dopo un leggero contatto con Albon in curva 6. Il tedesco riparte ma è nuovamente in fondo al gruppo dopo che aveva recuperato ben sei posizioni in partenza.

Giro 12/23 - Sergio Perez, partito 13°, risale fino al 5° posto alle spalle di Russell. Si placa la battaglia interna in casa Ferrari, con le rosse che tengono ora il passo di Verstappen.

Giro 20/23 - Lewis Hamilton fatica ad attaccare le due Haas, che sfruttano al meglio il DRS per consentire a Schumacher di difendersi dall'inglese. L'attacco riesce quando Magnussen allunga leggermente sul compagno uscendo dalla zona DRS, per Lewis è 8° posto.

Giro 23/23 - Verstappen vince la Sprint Race con meno di 2" su Leclerc. Poi Sainz, Russell e Perez.

Seguono aggiornamenti!

Sprint Race: cos'è, come funziona, cosa è cambiato. La guida in 100"

GP Austria Ferrari davanti nelle libere 2, super-passo di Verstappen 4 ORE FA