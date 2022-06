Uno straordinario Charles Leclerc mette ancora una volta la Ferrari in pole position nelle qualifiche del Gp di Azerbaijan, 8^ prova del Mondiale di Formula 1 2022 sul veloce circuito cittadino di Baku. Il monegasco ha alzato l'asticella nell'ultimo tentativo della Q3, dove ha rifilato tre decimi agli avversari diretti. Per Charles è la 15^ pole in carriera e la quarta consecutiva quest'anno. L'altra Ferrari di Carlos Sainz è invece incappata in un errore proprio nel giro finale, e lo spagnolo è stato l'unico a non migliorare il proprio tempo chiudendo 4°. In mezzo ovviamente le due Red Bull, con Sergio Perez nuovamente davanti a Verstappen e pronto ad attacare Leclerc dalla prima fila. Lewis Hamilton è in quarta fila con l'8° tempo, due caselle dietro il compagno Russell, 6°. In gara sarà sfida aperta, a Leclerc servirà l'aiuto di Sainz, che fino all'errore aveva la pole position provvisoria.

Charles Leclerc esulta per la 4ª pole position consecutiva, la 2ª per il monegasco in Azerbaijan, Getty Images Credit Foto Getty Images

GRIGLIA DI PARTENZA

Charles Leclerc Ferrari 1:41:359 Sergio Perez Red Bull +0:282 Max Verstappen Red Bull +0:347 Carlos Sainz Ferrari +0:455 George Russell Mercedes +1:353 Pierre Gasly Alpha Tauri +1:486 Lewis Hamilton Mercedes +1:565 Yuki Tsunoda Alpha Tauri +1:697 Sebastian Vettel Aston Martin +1:732 Fernando Alonso Alpine +1:814

MOMENTI CHIAVE

Q1 - E' subito sfida sul filo dei millesimi tra Ferrari e Red Bull, che si palleggiano per tutta la sessione i migliori tempi. Alla fine prevale la Red Bull con Sergio Perez. Nel finale bandiera rossa in pista per un incidente di Lance Stroll su Aston Martin. Il canadese prima va lungo e si appoggia alle barriere, riuscendo a ripartire, poi va a muro alla staccata di curva 2 frantumando la sospensione anteriore destra, e mettendo fine alla propria qualifica.

Q2 - E' ancora Sergio Perez a far segnare il miglior tempo, con le rosse di Leclerc e Sainz a sandwich con l'altra Red Bull di Verstappen. Brivido per Lewis Hamilton, che deve farsi tirare dalla scia del compagno Russell nel secondo tentativo per non correre rischi ed entrare in top ten.

Q3 - Il primo colpo se lo aggiudica la Ferrari, con Carlos Sainz che con 1:41:814 precede di 47 millesimi Leclerc. Nello stesso decimo le Red Bull di Perez e Verstappen. Nel secondo e ultimo tentativo Sainz si lancia per primo, ma fa un piccolo errore nel primo settore e deve rinunciare a migliorarsi. Charles Leclerc tira invece fuori dal cilindro un giro sontuoso migliorandosi di quasi mezzo secondo, e centra la pole position con tre decimi dsi margine su Perez e Verstappen, che scavalcano Sainz. Quinto, ancora una volta, George Russell.

Lance Stroll contro le barriere in curva 2 nel Q1 del GP di Azerbaijan, Twitter Credit Foto Twitter

TOP

Charles Leclerc (Ferrari) - A Monaco, al netto degli errori strategici, era la Ferrari ad avere una marcia in più. Qui la rossa si è dimostrata forte anche sul veloce, ma è stato Charles ad aggiungere qualcosa in più e ad alzare l'asticella nel momento decisivo. E' alla 4^ pole consecutiva e all'8^ partenza in 8 gare dalla prima fila: sempre più uno specialista della qualifica.

Sergio Perez (Red Bull) - Anche qui sembra più in forma di Verstappen, il che non è poco in un team che punta tutto sul campione del Mondo in carica. Ha trovato quello che gli mancava per essere competitivo innanzitutto dentro la Red Bull, che ora si trova a dover gestire uno splendido problema. In formissima.

George Russell (Mercedes) - In una Formula 1 in cui, a Baku, il 5° è a quasi un secondo e mezzo dal primo, è evidente che c'è poco da guardare alle prime due file. Tuttavia in terza c'è quasi sempre lui con la problematica Mercedes. Conferme su conferme.

FLOP

Carlos Sainz (Ferrari) - Un errore quando si ha la pole position provvisoria e si prendono tutti i rischi possibili ci sta. Ma è ovvio che il 4° posto finale è una delusione, visto come stava progredendo sessione dopo sessione, mentre Leclerc ha tolto mezzo secondo al proprio tempo proprio quando non c'era margine d'errore. Il riscatto passa attraverso un grosso aiuto al compagno in gara.

Lance Stroll (Aston Martin) - Chiaro che l'Aston Martin era in difficoltà con le temperature dei freni e delle gomme all'anteriore, visti i problemi anche di Vettel. Ma sbattere due volte in un giro e mezzo in Q1 è censurabile, ancor più se poi il tuo compagno entra in top ten.

Mick Schumacher (Haas) - Vero che in Q1 è eliminato anche il compagno Magnussen, ma Mick chiude con l'ultimo tempo assoluto. Il che non è bello in un momento delicato come quello attuale. In crisi.

LA STATISTICA

Ottima qualifica per Sebastian Vettel e Fernando Alonso, che sembrano averci preso gusto a battagliare appena dentro la zona punti. Grazie a loro, dalla top ten della griglia di partenza del Gp di Azerbaijan scatteranno domani ben 14 titoli mondiali.

