qualifiche del GP di Azerbaijan. Da un circuito cittadino all'altro, le strade del centro storico di Baku capovolgono i sistemi rispetto a Montecarlo. Sul piano tecnico, infatti, la Ferrari non è mai partita così svantaggiata rispetto alla Red Bull in questa stagione. Un Gran Premio molto delicato dunque per la Rossa di Maranello, che deve cercare di rimediare alle due La Formula 1 torna nel vivo con le. Da un circuito cittadino all'altro, le strade del centro storico di Baku capovolgono i sistemi rispetto a Montecarlo. Sul piano tecnico, infatti, la Ferrari non è mai partita così svantaggiata rispetto alla Red Bull in questa stagione. Un Gran Premio molto delicato dunque per la Rossa di Maranello, che deve cercare di rimediare alle due occasioni d'oro perse nei precedenti appuntamenti, al punto da inseguire in classifica piloti e costruttori . Ma intanto nelle prove libere il Cavallino Rampante ha risposto molto bene alle novità portate in Azerbaijan , con Leclerc al pari di Perez e Verstappen nelle prove libere. Si preannuncia dunque un'altra qualifica molto combattuta (e attenzione alle bandiere rosse): il monegasco va a caccia della quarta pole position consecutiva, ma il messicano è rinfrancato dalla recente vittoria di Monaco e dal rinnovo di contratto

Le qualifiche del GP di Azerbaijan scattano alle ore 16:15, di seguito la DIRETTA SCRITTA, tutti gli aggiornamenti in tempo reale fino alla definizione della griglia di partenza.

Le qualifiche del GP di Azerbaijan di Formula 1 partiranno 15 minuti dopo, dunque alle 16:15 anziché alle 16:00. Un quarto d'ora dopo rispetto al programma a causa di un incidente in Formula 2 che ha costretto alla riparazione delle barriere danneggiate dall'impatto.

I risultati delle prove libere

Sergio Perez pare versare in stato di grazia dopo il trionfo di Monaco: Checo ha conquistato due delle tre sessioni di prove libere. Soltanto Leclerc è riuscito a stargli davanti nelle seconde prove del venerdì. Sempre alle spalle del messicano della Red Bull e del monegasco della Ferrari il campione in carica e leader del campionato Max Verstappen, seguito dall'altra Rossa di Sainz. In difficoltà la Mercedes su questo circuito: Russell non è mai andato oltre al settimo posto ed Hamilton fatica a rimanere tra i dieci. Occhio dunque ad Alpine e Alpha Tauri.

