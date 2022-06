Charles Leclerc. Il monegasco si mette dietro le Red Bull pure nelle time attack folle lungo le strade di Baku firma la quindicesima pole position della carriera rifilando circa tre decimi a Perez e Verstappen. Otto prime file su otto round del Mondiale di Formula 1 valgono un nuovo primato eguagliato nella scuderia del Cavallino Rampante: non capitava dai tempi di Michael Schumacher tra il 2002 e il 2003. Quarto capolavoro del sabato consecutivo per. Il monegasco si mette dietro le Red Bull pure nelle qualifiche del GP di Azerbaigian , su una pista non tanto cara alla Ferrari sul piano tecnico. Invece Leclerc fa valere tutte le sue qualità sul giro secco e con un ultimofolle lungo le strade di Baku firma larifilando circa tre decimi a Perez e Verstappen. Otto prime file su otto round del Mondiale di Formula 1 valgono un nuovo primato eguagliato nella scuderia del Cavallino Rampante: non capitava dai tempi di Michael Schumacher tra il 2002 e il 2003.

Leclerc: "Mi aspettavo la Red Bull più forte"

Grande soddisfazione per Charles Leclerc al termine delle qualifiche, come espresso dal pilota Ferrari nella tradizionale intervista al parco chiuso: "Ogni pole position è bella, ovviamente, però questa non me l’aspettavo dato che pensavo che le Red Bull fossero più forti soprattutto dopo il Q1 ed il Q2. Nell’ultimo tentativo, come sempre, ho messo tutto quello che avevo e ce l’ho fatta".

Sulla gara di Baku

Sono davvero entusiasta per quello che succederà. Dovremo affrontare alcuni punti difficili, come la gestione delle gomme. Sarà un aspetto decisivo, ma a Barcellona e Montecarlo stavo procedendo nella giusta maniera. A livello di passo gara siamo cresciuti molto dopo gli aggiornamenti e sarà davvero interessante se saremo in grado di fare bene anche qui". Ora però bisogna concretizzare le gioie del sabato anche in gara, dopo tutti i punti persi nei precedenti appuntamenti: "".

Sainz: "Ho superato il limite, peccato perché ero vicino alla pole"

Carlos Sainz invece accarezza fino agli ultimi secondi il sogno della prima pole in carriera, per poi concludere al quarto posto, alle spalle delle Red Bull. Lo spagnolo infatti non è riuscito a migliorarsi come hanno fatto gli altri tre nel giro prima della bandiera a scacchi a causa di una grossa sbavatura. Così spiega l'errore ai microfoni di Sky Sport: "Purtroppo succede spesso a Baku: ho cercato di spingere di più ma ho superato il limite. Peccato perché potevamo fare primo e secondo. Ma fino a quel punto sono rimasto in lotta per la pole, è stata una buona qualifica".

Sainz però guarda il bicchiere mezzo pieno in vista della corsa: "Dopo un paio di gare in cui non mi trovavo, stavolta ero un po' più in confidenza sulla Ferrari a guidare al limite, e questo è importante".

