Affidabilità aspetto davvero carente per la Rossa, se si ricorda quanto accaduto a Barcellona (Spagna), oltre alla constatazione che ben quattro vetture motorizzate Ferrari non siano riuscite a concludere la corsa azera, ovvero il danese Kevin Magnussen (Haas) e il cinese Zhou Guanyu (Alfa Romeo).

Il resoconto dei 9 ritiri dei motorizzati Ferrari in queste prime 8 gare

GARA PILOTA (TEAM) PROBLEMA GP Arabia Saudita V.Bottas (Alfa Romeo) Surriscaldamento GP Miami G.Zhou (Alfa Romeo) Pompa dell'acqua GP Spagna G.Zhou (Alfa Romeo) Power Unit GP Spagna C.Leclerc (Ferrari) Power Unit GP Monaco K.Magnussen (Haas) Power Unit GP Azerbaijan C.Sainz (Ferrari) Idraulica GP Azerbaijan C.Leclerc (Ferrari) Power Unit GP Azerbaijan G. Zhou (Alfa Romeo) Idraulica GP Azerbaijan K.Magnussen (Haas) Power Unit

Con t-shirt nera, forse anche un po’ a “tema”, si è presentato il Team Principal del Cavallino Rampante, Mattia Binotto, che ai microfoni di Sky Sport si è sforzato di analizzare così una gara al di sotto delle aspettative: “Sicuramente sono due ritiri che ci penalizzano molto, specialmente perché Leclerc era in testa e aveva un’ottima strategia, mentre gli altri avevano sbagliato. A inizio stagione non c’eravamo esaltati per i risultati, ora non intendiamo arrenderci. Con il motore abbiamo compiuto un grandissimo passo in avanti sul piano delle prestazioni, ma chiaramente ancora non siamo al 100% se si tiene conto della consistenza“.

Binotto ha poi commentato l’evidenza delle quattro macchine con il motore di Maranello che non hanno visto la bandiera a scacchi: “I casi vanno analizzati singolarmente ed è da verificare se anche da parte dei nostri clienti si debba parlare di power unit. Tuttavia, noi dobbiamo guardare le cose a 360°. Analizzeremo tutto, dovremo gestire in Canada. Non temiamo le penalità, visto che sicuramente dovremo farci i conti".

