Charles Leclerc ha chiuso al ha chiuso al 6° posto il suo primo GP stagionale . Non un brutto risultato secondo il pilota monegasco, anche se il pilota n° 1 della Ferrari spera sempre in qualcosa di meglio. Ci sono stati comunque dei miglioramenti, aggiunge, Leclerc rispetto alla monoposto del 2020 . E non sarà questo il GP a far vedere le vere differenze. Anche se la McLaren...

Ogni miglioramento è una cosa ottima

Abbiamo fatto una buona partenza, ho gestito abbastanza bene la gomma. Abbiamo fatto il pit-stop presto per mettere pressione agli altri, ma a fine gara è stato difficile con le gomme. Il passo è migliore del 2020, anche se non siamo dove vorremmo essere a livello di posizione, ma ogni miglioramento è ottimo per la Ferrari

La McLaren ci ha sorpresi

Qui faccio sempre abbastanza fatica nella gestione della gara a causa del caldo, ma è uno step in avanti rispetto allo scorso anno. La McLaren ci ha sorpresi, erano competitivi nei giorni scorsi, ma non avevano fatto vedere queste cose buone e questo passo

Un buon punto di partenza

È un buon punto di partenza. Anche perché, storicamente, non siamo mai andati molto bene qui su questo circuito. È stato un inizio positivo, ma c'è ancora tanto da lavorare

