Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2022 inizia veramente nel migliore dei modi per la Ferrari che, dopo aver impressionato nei test prestagionali , brilla anche nelle qualifiche del primo GP della nuova stagione: andandosi a prendere una pole position spaziale con Charles Leclerc e impressionando anche con Sainz che per soli 6 millesimi di ritardo dal campione del mondo in carica Max Verstappen, non completa quella che sarebbe stata una straordinaria prima fila interamente Rosso Ferrari.

Erano 15 anni che la Ferrari non inaugurava la nuova stagione con una pole position conseguita nel primo GP dell’annata, l’ultimo a riuscirci fu Kimi Raikkonen nel 2007, un’annata gloriosa per il Cavallino che festeggiò quello che resta il suo ultimo titolo mondiale. Prematuro ed inutile fare voli pindarici, perché domani la gara sarà tutta da vedere e da giocare però, la lieta novella, è che la F1-75 va veloce, è competitiva e può davvero tornare a regalare domeniche gioiose ai tanti fan della Rossa di Maranello. Ecco le impressioni dei protagonisti.

Charles Leclerc (Ferrari, pole position)

"E’ una bellissima sensazione, sono stati anni difficili, ma noi abbiamo lavorato duro per tornare a lottare. Avevamo delle speranze, ma poi essere qui è qualcosa di grandioso. Sono state delle qualifiche complicate, non sono del tutto soddisfatto della mia guida, ma alla fine conta il risultato".

Carlos Sainz (Ferrari, 3° tempo)

"Essere in lotta per la prima posizione è stato qualcosa di speciale. Non sono riuscito a togliere un decimo dal mio tempo, ma in ogni caso sono contento. Charles ha fatto un giro perfetto ed ha meritato la pole. Non sono mai stato cosi vicino agli altri. In questo weekend ho dovuto lottare passo dopo passo per arrivare dove sono, quando guido penso ancora molto e non ho la mente molto libera. Charles è riuscito a togliere un decimo quando contava".

Max Verstappen (Red Bull, 2° tempo)

"Nel Q2 siamo andati piuttosto bene, mentre in Q3 abbiamo fatto un po’ più di fatica con il bilanciamento. Oggi siamo andati un po’ a corrente alternata, ma va bene così. Nel complesso la macchina va forte, soprattutto in gara, e questa è la cosa più importante. Sicuramente un buon inizio della nuova era. Ci sono alcune cose da migliorare per la prossima volta. Ovviamente vuoi andare bene in qualifica, ma la cosa più importante è far funzionare bene la macchina in gara. È stata una bella battaglia ravvicinata con Carlos e Charles fino all’ultimo giro. Loro hanno fatto un ottimo lavoro nel corso dell’inverno e speriamo in una gara entusiasmante domani".

