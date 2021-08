La giornata inaugurale di prove libere del Gran Premio del Belgio è andata in archivio. Sulla pista di Spa-Francorchamps si è conclusa anche la FP2, seconda sessione di assaggio in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

Il turno comincia senza pioggia, ma con l’asfalto ancora inumidito dalle precipitazioni del primissimo pomeriggio. Cionondimeno, il manto stradale si asciuga rapidamente e consente a tutti di lavorare con le slick. Con mescola media si ammira un sostanziale equilibrio tra le due Mercedes e Max Verstappen. Il terzetto risulta infatti separato da soli 84 millesimi, differenza esigua se si pensa che la pista è lunga quasi 7 km!. Sergio Perez paga invece 9 decimi, mentre “il primo degli altri” è, come in mattinata, Pierre Gasly. Ferrari non pervenuta in questa fase, in quanto Carlos Sainz e Charles Leclerc rimangono a centro classifica.

Nella seconda mezz’ora si passa alle soft, ma fra i primi tre l’unico a migliorare, seppur di pochi millesimi, è Verstappen. A quindici minuti dal termine della sessione, Charles Leclerc perde il posteriore della sua monoposto in uscita da Les Combes, si innesca un effetto pendolo che manda la SF21 contro le barriere. Sospensione anteriore sinistra e ala vengono completamente divelte dall’impatto, che obbliga l’esposizione della bandiera rossa per recuperare la monoposto incidentata.

Si riparte, ma dopo pochi minuti viene esposta un’altra bandiera rossa, stavolta per via di un’uscita di pista di Max Verstappen, peraltro pochi metri dopo il tratto dove aveva sbattuto Leclerc. All’olandese va però peggio rispetto al monegasco, poiché impatta contro le barriere danneggiando la sospensione posteriore destra. Il rischio, quindi, è quello di aver danneggiato il cambio e di doverlo sostituire, con relativa penalità in griglia… Ai meccanici della Red Bull il compito di indagare a dovere.

F1, GP BELGIO 2021 – CLASSIFICA FP2

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:44.472 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.041 5

3 Lewis HAMILTON Mercedes +0.072 3

4 Fernando ALONSO Alpine +0.481 2

5 Pierre GASLY AlphaTauri +0.493 3

6 Lance STROLL Aston Martin +0.708 3

7 Esteban OCON Alpine +0.830 2

8 Sebastian VETTEL Aston Martin +0.864 4

9 Lando NORRIS McLaren +0.914 3

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.932 2

11 Carlos SAINZ Ferrari +1.045 3

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.286 2

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.317 2

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.495 4

15 Daniel RICCIARDO McLaren +1.646 2

16 Nicholas LATIFI Williams +1.726 4

17 George RUSSELL Williams +2.193 3

18 Charles LECLERC Ferrari +2.364 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team +2.863 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +3.057 2

