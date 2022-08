una significativa evoluzione della parte ibrida dell’unità motrice, ovvero il nuovo MGU-K. Poca possibilità di scelta. La Ferrari arriva all’appuntamento di Spa (Belgio) , dopo la pausa estiva, con poche carte in mano nel Mondiale 2022 di F1. L’esito del GP d’Ungheria ha reso ancor più in salita il percorso della Rossa, visti i risultati di Red Bull e dell’olandese Max Verstappen, a segno all’Hungaroring pur partendo dalla decima piazzola in griglia. Ecco che la scuderia di Maranello, in vista del fine-settimana nelle Ardenne, si gioca un altro all-in. Stando alle informazioni note, ci saranno alcune novità importanti. In primis, il team del Cavallino Rampante introdurrà, ovvero il nuovo MGU-K.

Ad

Un update che, stando a quanto riferito da Mattia Binotto, dovrebbe rappresentare uno step evolutivo non trascurabile in termini di prestazioni e di affidabilità. Novità che dovrebbe essere usata solo da Leclerc e che comporterebbe 5 posizioni sulla griglia di partenza rispetto a quella effettivamente conquistata dal monegasco in qualifica. Un modo per consentire a Charles di sfruttare il potenziale della F1-75 a pieno, ma con un arretramento decisamente scomodo.

Formula 1 Ufficiale: GP di Francia escluso dal calendario del Mondiale 2023 2 ORE FA

Non è un mistero che il layout belga si possa adattare meglio alle caratteristiche della RB18, vettura estremamente efficiente dal punto di vista aerodinamico. Per questo, la Ferrari ha pensato anche all’evoluzione di un’ala posteriore tale da accrescere la velocità di punta, fondamentale nel primo e nel terzo settore, specie se sarà una corsa ad handicap per il monegasco. Di sicuro, c’è che in questa situazione a sorridere sarà Verstappen, non costretto ad alcuna penalizzazione e in grado di sfruttare le grandi qualità della monoposto anglo-austriaca.

Verstappen show verso Spa: che sfida con la bici di van Aert!

Formula 1 Ufficiale! Ricciardo lascia la McLaren a fine anno: "È stato un privilegio" UN GIORNO FA