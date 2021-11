Un grande Lewis Hamilton ha reagito da campione ed è stato lui l’uomo più veloce delle qualifiche del GP di F1 di San Paolo (Brasile), quartultimo round del Mondiale 2021. Nel time-attack che stabilisce la griglia di partenza per la Sprint Race il pilota della Mercedes ha dimostrato di esserci.

Il britannico ha siglato il crono di 1’07″934 con 0″438 di margine sul leader del campionato Max Verstappen (Red Bull) e 0″535 sul team-mate Valtteri Bottas. Un Hamilton super motivato per centrare un crono importante, ma non decisivo visto che domani ci sarà il format che stabilirà la griglia della corsa domenicale e ancor più importante il fatto che l’asso nativo di Stevenage dovrà scontare una penalità (5 posizioni) per aver sostituito il motore endotermico. Sesta e settima piazza per le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc.

Sono molto contento di essere tornato qui in Brasile e di essere davanti a tutti oggi. Abbiamo spinto al massimo ed è stata una splendida sessione. Avremo la penalità, ma daremo tutto per vincere la Sprint Race. Credo comunque che Verstappen sarà in pole-position e domenica dovrò rimontare, ma sono soddisfatto dalle sensazioni che ho avuto dalla monoposto“, le parole a caldo del britannico.

Qui Verstappen

Max Verstappen commenta la propria prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Brasile, diciannovesimo atto del Mondiale F1 2021. L’olandese della Red Bull cede al sette volte campione del mondo, autore di una qualifica incredibile, il primato.

Il portacolori della casa austriaca scatterà domani nella Sprint Race davanti al finnico Valtteri Bottas (Mercedes). Il leader del Mondiale ha commentato ai microfoni della massima formula poco dopo la sessione: “Chiaramente con il motore nuovo saranno molto più competitivi”.

Verstappen guarda già a domani, consapevole che sarà tutto diverso: “Sono contento di essere secondo, è una buonissima posizione per la prova di domani. Oggi eravamo inferiori, ma lui avrà una sanzione per la gara di domenica. Spero di fare un bel primo giro, la cosa più importante è la gara. Domenica dovrebbe fare più caldo”.

Ricordiamo che Hamilton dovrà scontare una sanzione sulla griglia di partenza della corsa in seguito al cambio del motore endotermico. Il numero 44 della Mercedes sarà sanzionato di cinque posizioni rispetto al risultato della Sprint Race di domani sera.

Qui Leclerc

Sulla pista di Interlagos il pilota della Ferrari non è andato oltre il settimo posto, finendo alle spalle del suo compagno di squadra Carlos Sainz. Un time-attack problematico per il monegasco, costretto a sprecare un treno di gomme morbide in più per aver oltrepassato i limiti della pista in curva-4 e perdendo il giro.

Una situazione che non gli ha permesso di regolarizzare al 100% la sua prestazione nella prosecuzione dell’ora di prova, ma Charles non ha cercato scuse: “Ho fatto fatica a trovare il ritmo e l’aver dovuto rifare da capo il giro nella Q1 non è stato ideale. Comunque si poteva fare meglio nella Q3 e non sono riuscito a estrarre il meglio dalla macchina. Domani nella Sprint Race dovremo rimontare, visto che ci giochiamo la qualificazione in griglia. Vedremo“, le parole del ferrarista ai microfoni di Sky Sport.

Qui Sainz

Carlos Sainz chiude con il sorriso le qualifiche del Gran Premio di San Paolo, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Ma, più che per il sesto posto in sé, lo spagnolo della Ferrari è soddisfatto per il feeling sempre crescente con la sua SF21 perchè, come detto, il risultato non è certo entusiasmante.

Il nativo di Madrid ha chiuso le sue qualifiche con un distacco di 892 millesimi dalla migliore prestazione di Lewis Hamilton, che ha fatto segnare un ottimo 1:07.934. Il commento del ferrarista, come detto, punta comunque verso l’ottimismo: “Direi di avere disputato un venerdì molto buono – conferma ai microfoni di Sky Sport – Il set-up della vettura è eccellente e mi sto rendendo conto che, sempre più, sto portando il mio stile di guida sulla mia macchina. Penso di avere un passo interessante in vista della gara sprint di domani, e sono riuscito a trovarlo in poco tempo. Se avessi disputato questo venerdì ad inizio anno, per esempio, sarei stato molto più in difficoltà”.

La qualifica ha visto Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc ma, ad ogni modo, alle spalle di Pierre Gasly: “Sono stato in grado di realizzare diversi buoni giri ma non sono andato oltre la sesta posizione. Noi non ci sorprendiamo delle prestazioni del francese, né della Alpha Tauri. Nelle nostre simulazioni loro sono sempre mezzo decimo avanti a noi, per cui non mi sembra clamoroso il loro andamento, dopotutto anche nel 2019 loro andarono molto bene qui a Interlagos”.

Obiettivi per la Qualifying Race di domani? “Come sempre dare il massimo e provare a superare Gasly. Vogliamo essere i primi dei ‘terrestri’ perchè Red Bull e Mercedes sono ancora troppo lontani. Vediamo in curva 1 come andranno le cose, io proverò ad attaccare e fare il massimo anche in vista della gara di domenica”.

