La Formula 1 è anche lotta. Certo se Hamilton non avesse allargato sarebbe finita in un crash. Ma Lewis ha capito che aveva la macchina per vincere e ha preferito riprovarci piuttosto che chiudere sullo zero a zero con un doppio ritiro. Anche questo un segnale di lucidità. Lasciamoli lottare così fino alla fine. La Formula 1 ha bisogno di weekend come quello brasiliano con i due rivali che battagliano corpo al corpo fino al limite consentito dai regolamenti, anche un pelo, ma giusto un pelo, oltre. Una lotta d’altri tempi ci viene da dire, di quando ai rivali era permesso prendersi a ruotate trasformando in leggendario un duello come quello di Digione tra Gilles Villeneuve e Renè Arnoux. Hanno fatto bene i commissari a lasciarli correre, a non interrompere l’emozione che ci stava prendendo. La reazione di Max è stata al limite, ma non è andata oltre il lecito. Dura, ma non scorretta. E poi ne abbiamo piene le scatole di gente che apre le porte e dice prego si accomodi.. Certo se Hamilton non avesse allargato sarebbe finita in un crash. Ma Lewis ha capito che aveva la macchina per vincere e ha preferito riprovarci piuttosto che chiudere sullo zero a zero con un doppio ritiro. Anche questo un segnale di lucidità.

Hamilton esce rinforzato, in classifica e nel morale, dal weekend a casa di Senna. Ha tenuto in vita un campionato che sembrava ormai segnato. A San Paolo la Mercedes, motore di Hamilton a parte, sembrava comunque viaggiare su un altro pianeta e lo stesso Bottas ha chiuso vicino a Verstappen, nonostante le tenerezze al via quando si è opposto a Max con la forza di una carta velina a una cascata. Non solo motore insomma. Anche se poi alla fine solo Lewis ha saputo trasformare in oro quel che aveva in mano. E ha fatto tutto da solo. Senza aiuti da Bottas o dal team che sulla strategia perfetto non è stato.

A decidere il mondiale saranno i dettagli. Avete visto come la Red Bull ha mandato in pista Perez con le gomme fresche per fargli togliere il punto addizionale del giro veloce a Hamilton in extremis… Non è da escludere che la Red Bull non scelga di dare a Max un motore fresco per le ultime tappe del campionato. Tanto cinque posizioni si recuperano in un amen. Almeno così fanno quei due.

