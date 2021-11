Il fantastico successo di Lewis Hamilton nel Gran Premio del Brasile , quart'ultima gara del Mondiale 2021 di Formula 1 andata in scena sul circuito di Interlagos, si è materializzato a poco più di dieci giri dal termine. In quella fase caldissima del GP, il pilota britannico della Mercedes ha letteralmente fatto impazzire gli spettatori che hanno affollato le tribune del circuito brasiliano con un sorpasso capolavoro ai danni di Max Verstappen. L'olandese della Red Bull, che una manciata di giri prima era riuscito a difendersi dall'attacco di Hamilton con una manovra ai limiti del regolamento , si è dovuto inchinare di fronte al nuovo attacco del rivale della Mercedes e non è più riuscito a reagire. Riviviamo lo spettacolare sorpasso di Hamilton ai danni di Verstappen, senza dubbio uno dei momenti più adrenalinici del Mondiale 2021.