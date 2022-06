Prima di iniziare le prove libere 1 del GP di Montréal, è arrivata un'importante notizia dal box Ferrari. Dopo le ultime valutazioni fatte dagli ingegneri di Maranello, non è stata riscontrata come necessaria lasulla monoposto didopo la rottura della Power Unit nel GP di Baku di settimana scorsa. La Ferrari, quindi, monterà la terza unità endotermica in Canada, non ricorrendo al quarto turbo in questa stagione.