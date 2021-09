Max Verstappen impone la sua legge. L’olandese della Red Bull ha vinto il GP dei Paesi Bassi, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Zandvoort, su cui il Circus della F1 è tornata a gareggiare a distanza di 36 anni dall’ultima volta, l’orange ha gestito splendidamente la sua corsa, partendo dalla pole-position. Per l’olandese è la 17ma vittoria in carriera e il 52° podio.

Ci ha provato la Mercedes con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas a rimescolare le carte, ma non c’è stato niente da fare. La RB16B con Max alla guida si è rivelata troppo veloce e il successo è stato la logica conseguenza di quanto visto in pista. Un risultato accolto con grande gioia dal tantissimo pubblico olandese presente. Una marea arancione che ha caratterizzato l’intera domenica agonistica.

E’ incredibile aver vinto qui. Le aspettative erano importanti, ma niente era scontato. Sono felice di aver vinto davanti a tutti questi tifosi. La Mercedes ha cercato di metterci in difficoltà, variando la strategia, ma avevamo la velocità per gestire il tutto al meglio“, le parole soddisfatte e orgogliose di Verstappen.

Un risultato che proietta in vetta al campionato Max e per Hamilton è la confermadi un percorso iridato assai impegnativo che vedrà la prossima settimana tutti andare a Monza per l’appuntamento con il Tempio della velocità. Per la Ferrari un buon quinto posto di Charles Leclerc e il settimo di Carlos Sainz che nel finale ha dovuto cedere a Fernando Alonso la sua posizione.

La presa di posizione di Binotto

La Ferrari è risalita al terzo posto nella classifica costruttori. Questa è la notizia più positiva per la Scuderia di Maranello al termine del GP d’Olanda 2021, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Zandvoort. Charles Leclerc ha concluso in quinta posizione, mentre Carlos Sainz ha terminata in settima piazza (sorpassato da Fernando Alonso nel giro finale). Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha analizzato la giornata ai microfoni di Sky Sport F1:

“Io la leggo in maniera complessiva. La gara presentava l’incognita dell’usura delle gomme, era come in Francia. Abbiamo messo le dure nel secondo stint per essere sicuri di arrivare al traguardo. Complessivamente contenti, abbiamo detto di non prendere rischi di strategia e di guida: la reputo una gara solida, abbiamo portato a casa i punti utili per il Mondiale. La squadra ha lavorato bene con quelli che sono i limiti della vettura di oggi, la giudico come gara positiva. Adesso guarderemo bene i dati di telemetria e assetto. Sainz ha perso buona parte della FP3, ha perso qualche momento di pista, peccato per l’ultimo giro e per il sorpasso da Alonso“.

Mattia Binotto ha poi concluso: “Siamo contentissimi di andare a Monza, sappiamo che non sarà una gara semplice visto che ci sarà uno svantaggio di motore sui rettilinei, ma faremo comunque meglio dell’anno scorso. Non la darei già per vinta, abbiamo voglia di fare bene. Per il 2022 stanno lavorando bene giorno e notte a Maranello, la squadra ha una buona dinamica di sviluppo, c’è positività. Il 2022 rappresenta un’opportunità, cercheremo di coglierla“.

La versione di Hamilton

Lewis Hamilton conquista il secondo posto nel GP d’Olanda, tredicesima tappa del Mondiale F1 2021. Il portacolori di Mercedes conclude alle spalle della Red Bull dell’olandese Max Verstappen che ha dominato la scena.

Il ritorno della massima formula in quel di Zandvoort regala a Verstappen la leadership del campionato alla vigilia della competizione di Monza che si svolgerà settimana prossima. Terzo posto per il finnico Valtteri Bottas (Mercedes) davanti al francese Pierre Gasly (AlphaTauri).

Il sette volte campione del mondo ha rilasciato ai microfoni della massima formula: “Che gara e che pubblico! Max è stato incredibile. Non potevo andare più di cosi, mi sono divertito tantissimo durante la gara e devo ringraziare i tifosi per l’ospitalità”.

Il #44 del gruppo ha chiuso dicendo: “Era dura con il traffico. Non è facile passare in questa pista. Il mio ultimo passaggio è stato pazzesco, fare un giro veloce qui è bellissimo. Non vedo l’ora di tornarci il prossimo anno, è diventato uno dei miei circuiti preferiti”.

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

