Secondo atto dei tre consecutivi della Formula 1. Dopo il Gran Premio del Belgio, stravinto in lungo e in largo da Max Verstappen . Il circus della F1 si sposta nella vicina Olanda per il GP di Zandvoort. L'olandese volante quindi si ritrova a casa sua e, con una Red Bull stellare e spinto dalla marea orange, sarà sicuramente il favorito del prossimo weekend. Gli avversari chi potranno essere? La Ferrari vista a Spa non sarà sicuramente in grado di mettersi davanti alle Red Bull , nemmeno la Mercedes, che comunque ha mostrato segni di enorme miglioramento, almeno la domenica. Solo Perez potrà impensierire superMax, ma il messicano ha dimostrato semplicemente di essere più debole rispetto al compagno di squadra, che quindi ha già tutto apparecchiato per il trionfo in Olanda. Sarà così? Lo sapremo domenica pomeriggio. Orari classici, differita in chiaro su TV8 alle ore 18.

Programma GP Olanda F1 2022

Venerdì 2 settembre

Prove Libere 1: ore 12:30 -13:30

Prove Libere 2: ore 16:00 - 17:00

Sabato 3 settembre

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:00

Qualifiche: ore 15:00 - 16:00

Domenica 4 settembre

Gara: ore 15:00 - 17:00

GP Olanda in tv: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP del Belgio sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile anche in chiaro in differita su TV8, qualifiche ore 18.30, gara ore 18.00.

Palinsesto TV8

Sabato 3 settembre Qualifiche: ore 18:30

Domenica 4 settembre Gara: ore 18:00

GP del Belgio in Live-Streaming

Il GP del Belgio sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

