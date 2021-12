Charles Leclerc era chiamato a un riscatto e le quarto posto. Ieri era stata una giornata amara per il ragazzo del Principato: botto pauroso a pochi minuti dalla fine della FP2 e tanti danni sulla monoposto. Per sua fortuna nulla di irreparabile e oggi combattivo per dimostrare il proprio valore. era chiamato a un riscatto e le qualifiche del GP di Arabia Saudita , penultimo round del Mondiale 2021 di F1, sono state all’insegna della soddisfazione per il pilota della Ferrari. Il monegasco, infatti, ha siglato un giro incredibile vista la monoposto a disposizione, issandosi fino al. Ieri era stata una giornata amara per il ragazzo del Principato: botto pauroso a pochi minuti dalla fine della FP2 e tanti danni sulla monoposto. Per sua fortuna nulla di irreparabile e oggi combattivo per dimostrare il proprio valore.

Nel time-attack in cui il suo compagno di squadra Carlos Sainz è incappato in errore e partirà 15°, ci ha pensato lui a tenere alto il vessillo ferrarista con qualifiche notevolissime come ha spiegato ai microfoni di Sky Sport:

“Finalmente ho messo insieme un buon giorno e sono tornati sui livelli in cui posso dirmi soddisfatto. Sono contento di aver messo insieme tutto quello che serviva, soprattutto dopo l’errore di ieri. Non è stato facile, ma all’ultimo giro ho trovato le giuste sensazioni. Ho preso un grande rischio, ma alla fine è andata bene e partirò quarto. Voglio ringraziare i ragazzi per il grande lavoro fatto e sono felice di averli ripagati. Domani credo che possiamo contare su un buon passo rispetto ai nostri competitors (McLaren, AlphaTauri e Alpine, nota di redazione) e dovremo fare attenzione alla partenza".

Carlos Sainz (15° tempo)

"Una Q2 davvero strana. Sono arrivato in curva 10-11 e ho provato una sensazione mai vissuta nel corso di tutto il weekend. La macchina l’ho persa in maniera del tutto inaspettata, sono finito in testa-coda ma, ad ogni modo, sono stato in grado di salvare la vettura il più possibile. Io non mi ero accorto dei danni, sul momento, ma dallo specchietto ho visto subito che l’ala posteriore era lesionata. Ho riprovato un secondo giro, sempre con quell’alettone, ma sono uscito nello stesso punto, perdendo nello stesso modo la vettura. C’è stata un po’ di confusione ed è un peccato, perché stavo procedendo alla grande con la gomma media, meglio che con la soft. Peccato, un piccolo errore che ha avuto una grossa conseguenza. Sono stato veloce tutto il weekend e tutti gli ultimi 4 Gran Premi, ma un passo falso simile sarà pesante in ottica gara".

