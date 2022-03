Dopo la fantastica quanto clamorosa Ferrari vincente, promessa finalmente mantenuta , la Formula 1 non si prende neanche un weekend di pausa e torna in pista già nel fine settimana. Luogo del secondo atto sarà il circuito di Jeddah, che neanche meno 4 quattro mesi fa fu teatro del penultimo atto del mondiale 2021. In Arabia Saudita quindi vedremo la nuova sfida tra Ferrari e Red Bull, un duello speriamo ancora ruota a ruota tra Max Verstappen e Charles Leclerc. In Bahrain il ferrarista ha avuto la meglio a bordo di una Rossa da urlo , mentre l'olandese è stato vittima di qualche problema alla sua Red Bull, prima allo sterzo e poi alla parte elettrica. Difficilmente la squadra austriaca sbaglia per due gare di fila, quindi sarà un osso duro da battere per la Rossa. E poi c'è sempre la Mercedes, che a Sakhir ha pagato dazio con un motore ancora non al meglio e una vettura da svezzare. Sarà la terza forza in campo per ora, ma attenzione a Hamilton, sempre in grado di dare la zampata. Orari quasi serali, gara all'ora di cena.